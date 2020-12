Cochabamba: Envían a la cárcel a los dos implicados en desaparición de arquitecto

Fuente: lostiempos.com

Tras la audiencia de medidas cautelares el juez de turno determinó la detención preventiva en el penal de El Abra para Edwin C. B. alias el Chino y en el penal de San Antonio para Lucio A.M. por el delito de trata y tráfico. Ambos están implicados en la desaparición del arquitecto Ariel Rodríguez Orellana, reportado como desaparecido hace más de 40 días.

La pareja del desaparecido presentó grabaciones de cámaras de seguridad hace más de un mes sobre la desaparición de Rodríguez a personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc). La denuncia se hizo el 26 de octubre. Sin embargo hace cuatro días recién se conformó una comisión de investigadores para acelerar el caso.

Según reporte policial, la víctima habría salido de su domicilio el pasado 23 de octubre en su vehículo particular para dirigirse a su fuente de trabajo y a la fecha no ha retornado a su domicilio. Se estableció que su celular estría en la ciudad de La Paz registrado registrada a nombre de uno de los aprehendidos, Lucio A.M. que recibió el celular de Edwin C.B.

Se ha establecido que ambas personas han sido las ultimas en tener contacto con la víctima. Las dos personas son ex reos del penal San Sebastián por diferentes delitos.

Familiares del arquitecto protestaron hoy en puertas de la Felcc exigiendo justicia y avances en la investigación para dar con el paradero del joven.