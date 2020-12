Codeinca: Se aleja cada vez más el congreso de unidad

Pidieron que se convoque al otro bloque, pero la solicitud no prosperó





Fuente: correodelsur.com

La asamblea de instituciones que convocó el presidente de Codeinca, Delfín Romero, desconocido por el bloque que planea elegir al nuevo directorio de la entidad este sábado, no logró instalarse anoche. No hubo quórum. Por lo mismo, se postergó por 48 horas, como manda el estatuto. Eso, pese a que hubo voces que pidieron que se vuelva a convocar al otro bloque, con el objeto de evitar la división, pero la solicitud no terminó de prosperar.

“Creo que es el momento, la hora de que todos nos unamos”, reclamó el secretario general de la Federación de Choferes de Chuquisaca, Seberino Condori, luego de que se confirmara la falta de quórum. “Queremos un Comité Cívico genuino, que represente a todos los sectores sociales y que luche por las reivindicaciones de nuestro departamento”.

“Como juntas vecinales, queremos que haya unidad, que se unifique. No queremos que haya divisiones”, demandó, en la misma línea, el presidente de la Fedjuve, Sabino Huallpa.

“Queremos la unificación del departamento de Chuquisaca”, reforzó el presidente del Comité Impulsor del Desarrollo de las Provincias (Cidepro), Sandro Rodríguez.

Los dos primeros pidieron que se convoque para este jueves al otro bloque, y el último, que se conforme comisiones para buscar la unidad y que la asamblea se suspenda hasta el lunes. Al final, sin embargo, ninguna de las propuestas fue aceptada por el directorio de Romero.

El que más lo intentó fue el expresidente de Codeinca, Rodrigo Echalar. Advirtió que los dos congresos que están previstos para este mes “parirán” dos comités cívicos, que terminarán desconociéndose mutuamente, con lo que el departamento perderá inevitablemente a Codeinca.

Pidió conformar comisiones para establecer el diálogo con las instituciones que convocaron al congreso del pasado sábado, que terminó postergándose para este sábado 5 de diciembre ante el nivel de asistencia no esperado.

Sin embargo, esa demanda, tampoco fue atendida del todo, si bien Romero dijo que buscará la unidad de la institución cívica.

“Yo siempre he estado del lado de la unidad. No soy (partidario) del lado de la división. Pero sí les puedo asegurar, jurar: no voy a entregar el Comité Cívico a un ilegal. Sobre mi cadáver”, advirtió.

El dirigente agregó que hará respetar cada letra del Estatuto de Codeinca.

Hubo voces que criticaron con dureza al Consejo Consultivo, especialmente al ejecutivo de la COD, Carlos Salazar, a quien señalaron por no ser chuquisaqueño, y pidieron que no sean convocados más, que ya no se les ruegue, porque no tienen la voluntad se dentarse y no solo buscan dividir.

Con ello, la asamblea convocada por Romero quedó postergada para el viernes, cuando, según dieron a entender, se consolidará la convocatoria para el otro congreso, el del 19 de diciembre.

Congreso

El Consejo Consultivo Interinstitucional, liderado por la COD, postergó su congreso para este sábado, cuando espera que asistan más instituciones y se elija al nuevo directorio de Codeinca.