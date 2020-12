Comunidad Ciudadana confirma acercamiento con Gary Áñez

Fuente: Unitel

El excandidato a la vicepresidencia por Comunidad Ciudadana, Gustavo Pedraza, adelantó que el lunes se hará la presentación del candidato que los representará a la Alcaldía cruceña. Confirmó que han tenido acercamientos con Gary Áñez.

Pedraza resaltó las virtudes del comunicador de quien dijo es un ciudadano de respeto y que además, Santa Cruz necesita de una conducción renovada pero que aún no se tiene nada cerrado.

«Es tiempo de darle espacio a nuevos liderazgos, la ciudad más pujante de Bolivia necesita refrescar liderazgos y visiones de modernidad, lo anunciaremos la otra semana. No quiero especular, estamos trabajando», apuntó.

«La única forma de que yo no sea candidato es que me maten»

Gary Áñez manifestó su intención de ser candidato

Gary Áñez había sido presentado como postulante a la Alcaldía cruceña por la alianza Ganamos, con el respaldo de Unidos que lidera Germaín Caballero.

Esta alianza sin embargo tuvo observaciones por el Órgano electoral por lo que el comunicador analiza nuevas opciones para presentar su candidatura.

​»La única forma de que yo no sea candidato es que me maten», dijo a UNITEL. «Tengo un acercamiento lo terminaremos de pulir este fin de semana, hay un tiempo, no mucho pero hay un tiempo para generar la candidatura e inscribirla», añadió.

Áñez remarcó que no participará con una alianza sino con una agrupación que lo presentará como candidato en un marco que será público y «netamente programático» en donde «la decisión de quienes van a acompañarme en la gestión es absolutamente mía».