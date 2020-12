Con inagotable creatividad ustedes plasman nuestra cosmovisión y culturas en mar…

...momento de ruptura. Foi uma referência à eleição de Luis Arce , aliado do ex-presidente Evo Morales. No ano passado, sob pressão militar, Morales... victoria de Luis Arce y David Choquehuanca en las Elecciones Generales del 18 de octubre pasado, explicó Mayta. En el campo de la integración, el...

...ahora vicepresidente, David Choquehuanca, y el lĂ­der de cocalero, AndrĂłnico RodrĂ­guez. Desde Buenos Aires, Evo y su gente impusieron a Luis Arce , un... presidente boliviano, Luis Arce no estĂĄ involucrado en el armado de listas y evita confrontar con su jefe polĂ­tico en este aspecto, ya que, como presidente...

...presidente Luis Arce, em La Paz, e com o ex-presidente Evo Morales, em Cochabamba. Os dirigentes também participarão de atividade da Central... -2019). No ano que vem, antecipou Sérgio Nobre, também iremos à Venezuela. Fim do golpe Luis Arce foi eleito presidente da Bolívia em outubro...

