Concejales alteños ingresan en receso

Fuente: El Alteño

El Concejo Municipal de la ciudad de El Alto, ingresa a receso administrativo de más de 20 días a partir de esta jornada, informó el presidente de la instancia legislativa, Antíoco Cala.

Según explicó la autoridad del Concejo, se suspenden las sesiones desde este miércoles 23 hasta el 14 de enero de la próxima gestión, sin embargo, la atención al público continuará, pero, en todos sus requerimientos y necesidades.

“Va seguir fluyendo todo lo que es la atención al público, como también algunos temas pendientes para generar un informe de gestión. Las funciones dentro de las diferentes comisiones como también en presidencia van a ser una de las más fluidas”, manifestó la autoridad.

En el tiempo de receso, también se realizarán reajustes e informes de fin de año correspondientes, además de aprovechar el tiempo que toman las sesiones de Concejo para ejecutar una campaña de lucha contra el Covid-19.

“Este tiempo nos permitirá hacer campaña, no es el momento de ver si hubo o no obras, si hubo o no hubo dinero, esto queda en segundo plano, lo primero para nosotros es la salud y la vida, y todos debemos actuar con esta mentalidad”, añadió.