Confirmado: los candidatos a alcaldesa o alcalde de Potosí son 11

Candidatos a la Gobernación y Alcaldía de Potosí.

Fuente: El Potosí

Aquí están… estos son… Las listas de candidatos a gobernador y alcalde de Potosí confirmaron las previsiones que habían hecho varios medios de comunicación, incluido este diario. Finalmente, las y los postulantes a la Alcaldía de Potosí llegan a 11 mientras que quienes buscan el cargo de gobernador son diez.

Después de la sorpresa de la postulación de Edilberto Chambi como candidato a gobernador por Alianza Social (AS), no hubo mayores sorpresas, ni siquiera la reaparición de Marco Antonio Pumari que ahora busca ser gobernador de Potosí bajo la sigla del Partido de Acción Boliviano (Panbol) que; sin embargo, no se presenta a las elecciones municipales.

La lista de candidatos anunciados terminó confirmándose con la noticia de que el ex comandante departamental de la Policía de Potosí, Williams Villa, fue inscrito como postulante a alcalde por Acción Democrática Nacionalista que lleva como candidato a gobernador al ex ministro de deportes Milton Navarro Mamani.

Por la cantidad de aspirantes a la Alcaldía, se prevé que el voto de la oposición se disperse en favor del MAS, que ha ratificado a los candidatos elegidos bajo la supervisión de Evo Morales, Jhonny Mamani y Marcelino Choquehuanca. Quizás por eso, el actual alcalde, Luis Alberto López, decidió ir a seguro y postular a ser reelegido como concejal, en las listas del MOP. Otro nombre conocido en las listas es el del tercer ex presidente del Comité Cívico Potosinista que participa en estas elecciones, Celestino Condori, que va por el Movimiento Tercer Sistema.

La lista de candidatos a gobernador y alcalde de Potosí va con esta nota. Las listas completas de candidatos del Departamento serán publicadas en la edición impresa de El Potosí de este miércoles.