Continúa bloqueo en Yapacaní; el director de la ABC confirma reunión para el jueves

Fuente: El Deber

Por segundo día consecutivo persiste el bloqueo de la carretera que une a Santa Cruz con Cochabamba. La medida, que es asumida por 12 asociaciones de transportistas de la provincia Ichilo, es en demanda de que las autoridades de la ABC mejoren la ruta.

Se esperaba para este miércoles la presencia de la máxima autoridad de la Administradora Boliviana de Carreteras, Henry Emilio Nina, pero mediante carta el ejecutivo comprometió tanto su presencia como la del ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Edgar Montaño, para la reunión del jueves a las 10:00..

«No podemos entender por qué se están haciendo la burla de nosotros; anoche se comprometieron por teléfono y por fax que hoy, a las 10:00, llegarían a Yapacaní, pero no fue así», lamentó Arnulfo Oropeza, responsable del comité de bloqueo.

La medida de presión comenzó la mañana de este martes en protesta por el mal estado de la carretera, especialmente el tramo Montero- Yapacaní. Después de una reunión fallida con representantes de la ABC regional Santa Cruz y autoridades municipales, los transportistas pidieron la presencia del Ministro de Obras Públicas y del titular de la ABC.

Los representantes de las asociaciones que encabezan el bloqueo aguardaban la presencia de Nina para hoy en horas del la mañana; sin embargo, la reunión se postergó para este jueves sin dar ninguna explicación, según informan los dirigentes del sector.

A través de una carta, la máxima autoridad de la ABC ratifica su participación en la reunión del jueves junto al ministro Montaño. Además, solicita a los movilizados declarar un cuarto intermedio, pues hay una larga fila de motorizados varados.

«Depende de ellos para que se levante ese bloqueo, no lo vamos a levantar mientras no nos firmen el documento que presentaremos», puntualizó Oropeza, adelantando que no se dará cuarto intermedio en la protesta.

Los viajeros deben caminar con sus maletas y cargas a cuestas debido al bloqueo de la ruta. /Foto: Soledad Prado

Los bloqueadores cerraron la vía con montículos de tierra