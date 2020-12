Copa desafía a la cúpula del MAS y la proclaman candidata en El Alto

Fuente: El Deber

La expresidenta de la Cámara de Senadores, Eva Copa desafió las decisiones de la dirección nacional del MAS y fue proclamada como candidata a la Alcaldía de El Alto en una concentración que se realizó en los alrededores de la Universidad de esa ciudad.

“Los estudiantes de la UPEA tienen que salir a poner en práctica todo lo que han aprendido en estos años, hermanos y hermanas, profesionales de la UPEA el municipio es suyo, demuestren la capacidad, demuestren lo que se han formado en esta universidad, está universidad nos ha costado marchas y bloqueos junto con nuestros padres”, dijo en su discurso central.

En la ciudad de El Alto ya son más de 20 precandidatos al municipio y existe una resolución del ampliado del MAS el 21 de noviembre en el que prohíbe a las exautoridades, designadas o electas, de postular como candidatos, pues la decisión fue promover nuevas figuras.

El jefe regional del MAS en El Alto, Daniel Ramos recordó que los precandidatos deben ser promovidos por alguno de los sectores que tienen militancia orgánica dentro su partido. Aseguró que los alteños se caracterizan por ser “soldados” y acatarán las decisiones internas que se tomaron en Cochabamba.

El ex presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Choque, dijo que él ya no será candidato porque su distrito, el distrito 8 de esta ciudad ya eligió a otro aspirante, por tanto él quedó fuera. Sobre la ex presidenta del Senado, prefirió no pronunciarse, “eso (si su candidatura es orgánica) deben preguntarle a ella y ella sabe que tiene que cumplir”, dijo.

Este sábado, los simpatizantes de la candidatura de Eva Copa organizaron una “proclamación” de su candidata y oficializaron la postulación para los comicios de marzo próximo, pese a que ella podría ser inhabilitada por no cumplir la resolución del 21 de noviembre.

Esta semana

La decisión sobre las candidaturas será tomada hasta el miércoles en el caso de La Paz, dijo el ex diputado, Remberto Calani, quien también se lanzó como precandidato para Alcalde de La Paz. Relató que en el caso de la hoyada solo hay cinco aspirantes a la silla municipal y no los más de 20 que tiene EL Alto.

El exgerente de Mi Teleférico, César Dockweiler; el ex ministro de Aguas, José Antonio Zamora; el ex alcalde Omar Rocha; el ex ministro de Defensa, Javier Zabaleta; y el ex diputado, Remberto Calani son los cinco precandidatos que se lanzarán por la alcaldía paceña.

La dirigencia del MAS pidió a los candidatos presentar sus documentos para ser habilitados entre el 10 al 12 de diciembre, luego cuando se produzca la proclamación llevarán solamente de los candidatos designados.

Es el jefe de campaña nacional del MAS, Evo Morales, quien realiza la proclamación en cada uno de los departamentos. Hasta el momento ya definió las candidaturas de Cochabamba, Potosí y Chuquisaca.

Desde el lunes, los partidos tienen cinco días para entregar las listas de sus candidatos a los tribunales electorales departamentales y serán los días de mayor conflicto porque no existe acuerdo sobre los aspirantes ideales a los cargos.