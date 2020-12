Copa Simón Bolívar: Torre Fuerte arranca de local el miércoles ante Fancesa en cuartos de final

Torre Fuerte sigue vivo en la Copa Simón Bolívar. El 3-1 que encajó en casa ante Libertad de Beni hizo pensar que estaba difícil que de visitante pueda lograr un resultado favorable. Pues lo hizo. Este sábado, el equipo cruceño que dirige Claudio Chacior superó en el estadio Gran Mamoré de Trinidad al cuadro beniano por 1-0. Esto originó que el pase se defina mediante la ejecución de tiros panales que favoreció al local por 5-4.

Haber ganado fuera de casa fue un hándicap para el representativo cruceño, ya que luego de la disputa de los seis partidos de la fecha, todos revancha, se conoció que clasificó a cuartos de final como uno de los tres equipos mejores perdedores de la ronda, por lo que entró entre los ochos equipos que disputarán esta instancia decisiva desde el miércoles.

El sorteo de los grupos y de los partidos que realizó el director de competencia de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Adrián Monje, estableció que los equipos de la serie A lo componen EM Huanuni (Oruro), Cochabamba FC, Libertad (Beni) y Torre Fuerte. El B lo conforman Independiente (Sucre), Real Tomayapo (Tarija), Vaca Díez (Pando) y Fancesa (Sucre)

Los partidos de ida son los siguientes: EM Huanuni vs Independiente; Cochabamba FC vs Real Tomayapo; Libertad vs Vaca Díez y Torre Fuerte vs Fancesa.

La FBF informó que los equipos que serán locales en los duelos de ida deben definir hasta el lunes estadio y hora donde jugarán sus partidos.

Los partidos revancha se disputarán el próximo sábado. Según la FBF, esta edición de la Copa Simón Bolívar finalizará el 22 de diciembre.

Premio jugoso si ascienden

José Luis Mendoza, presidente del club Torre Fuerte, informó que la primera opción es que el partido contra Fancesa se juegue en el estadio de Real Santa Cruz a las 15:00. “Iniciaremos gestiones para que no los alquilen; el plan B es el estadio Edgar Peña”, dijo.

Mendoza destacó la clasificación de su equipo en Trinidad porque tuvo capacidad para ganar el partido, que al final de cuenta fue lo que ayudó a la clasificación más allá de perder en los tiros penales.

“En cuartos de final nos toca un rival duro como Fancesa, pero nuestro equipo demostró que tiene un gran espíritu de lucha y vamos a lograr el objetivo final”, sostuvo Mendoza, quien adelantó que si Torre Fuerte consigue ascender a División Profesional premiará al plantel con 30.000 dólares.