Creemos: Se activarán mecanismos de defensa frente a justicia pintada de azul

Fuente: paginasiete.bo

María Angélica Michel / La Paz

El frente Creemos anuncia que activará todos los mecanismos legales para defender al su líder, Luis Fernando Camacho, que fue sindicado de “terrorismo” y de haber gestado un supuesto golpe de Estado en 2019 contra el entonces presidente Evo Morales. Advierte con denuncias internacionales por persecución política.

“Queremos confiar en la justicia, el problema es que el Movimiento Al Socialismo (MAS) está mostrando la misma práctica de los 14 años de su gobierno, es el mismo modus operandi. Se busca afectar a un líder político, como lo es Luis Fernando Camacho. Creemos va a activar todos los mecanismos de defensa ante una justicia teñida de azul”, declaró a Página Siete Erwin Bazán, diputado de Santa Cruz y vocero de la alianza Creemos.

El viernes la Fiscalía de La Paz admitió la demanda presentada por Lidia Patty, exdiputada del MAS, en contra de Camacho y su padre, José Luis Camacho. Además, contra los excomandantes de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman y Sergio Orellana, y de la Policía Boliviana, Vladimir Calderón. Las causales son “terrorismo” y responsabilidad en “golpe de Estado”.

Fueron señaladas como presuntas víctimas el expresidente Evo Morales, el exvicepresidente Álvaro García Linera y los expresidentes del Senado, Adriana Salvatierra, y de Diputados, Víctor Borda. Asimismo, la demanda menciona como testigos a los exministros de la Presidencia, Juan Ramón Quintana; de Gobierno, Carlos Romero; de Salud, Gabriela Montaño; de Culturas, Wilma Alanoca; y de Defensa, Javier Zavaleta.

Al respecto, el diputado Bazán manifestó que Luis Fernando Camacho “ únicamente” lideró las movilizaciones ciudadanas de octubre y noviembre de 2019 tras las denuncias de fraude en las elecciones del 20 de octubre de ese año.

“Camacho únicamente lideró las movilizaciones en contra de un fraude electoral montado por el Movimiento Al Socialismo. Es la realidad y por eso ahora hay una persecución política que activó el MAS”, señaló el vocero de Creemos.

Aseguró que el líder de su partido afrontará la demanda. “Pese a la persecución, Luis Fernando Camacho no va a huir como lo hizo Evo Morales. El expresidente del MAS se fue dejando un país convulsionado por haber impulsado un fraude”, remarcó.

Denuncias internacionales

Bazán anunció que su frente acudirá a instancias internacionales para denunciar que en Bolivia, los líderes de la oposición están siendo víctimas de persecución política.

“Los parlamentarios (de Creemos) hemos enviado una denuncia a Michelle Bachelet, la alta comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, comunicándole sobre esta acción judicial que busca perseguir a opositores. Asimismo, acudiremos a otras instancias internacionales de defensa de los derechos humanos ante este claro atropello y manipulación de la justicia”, informó.

Patty pide a las víctimas que se sumen a su denuncia

Lidia Patty, exdiputada del MAS, llamó a los familiares de las víctimas a sumarse a la denuncia que presentó y fue admitida por supuesto “terrorismo” y “golpe de Estado”.

“Ha habido persecución, ha habido masacres en Sacaba y en Senkata. En este momento tenemos huérfanos, viudas que han sufrido ( ) Yo les invito para que puedan apersonarse a los hermanos que han sufrido en ese momento”, indicó Patty entrevistada en PAT.

La exdiputada del MAS figura como denunciante en la causa que sindica al excívico y actual líder de Creemos, Luis Fernando Camacho; su padre, José Luis Camacho; y los excomandantes de las Fuerzas Armadas y de la Policía por los hechos ocurrido entre octubre y noviembre de 2019.

La exdiputada manifestó que, tras subsanar las observaciones que hizo la Fiscalía a su denuncia, ya presentó documentos de respaldo, entre ellos material audiovisual del ingreso de Camacho a Palacio de Gobierno.

“He presentado, subsanando las observaciones que hizo el fiscal, los momentos en que han ocurrido, todo eso hemos individualizado”, explicó.

Los sindicados anuncian contrademandas por vulneración a los DDHH y persecución.

Camacho: Nunca dije que mi padre contrató o pagó a uniformados

El líder de Creemos, Luis Fernando Camacho, aseguró que se defenderá en el país de las sindicaciones por presunto terrorismo y golpe de Estado que pesen en su contra. Recalcó que su padre no pagó a los uniformados, tan sólo coordinó.

Sobre la denuncia, el exlíder cívico aseveró que la persecución política “es la única arma que tiene” el Movimiento Al Socialismo (MAS). “Esta es una agenda que tiene el MAS, desde hace muchísimo tiempo (y) que continúa. Esta agenda es la misma de un Evo Morales detrás de Luis Arce buscando cómo perseguir, es la única arma que tienen”, en entrevista con ATB.

Sobre la acusación que pesa sobre su padre, aseguró que él nunca pagó por mantener las movilizaciones del año pasado. El 28 de diciembre de 2019, salió a la luz un video en el que Camacho revela que su padre fue quien “cerró” con las FFAA y la Policía. “Yo nunca dije que mi padre pagó, mi padre contrató. No, yo lo que decía era que coordinábamos”, indicó ayer a El Deber.

De acuerdo con Camacho, en esos días se sostuvieron reuniones con los jefes militares y policiales para explicar las pruebas del fraude electoral, que aún es investigado, y para solicitar que no se reprima a la población que estaba movilizada.

“Jamás se habló de dinero; es más, los principales testigos de que no hubo eso en La Paz, dos pisos más abajo que yo, estaba la OEA, en el mismo hotel, no hubo plata”, indicó. “Coordinábamos cuando nos sentábamos con todos ellos a decirles, ‘estas son las razones, estas son las pruebas, no salgan a reprimir al pueblo’”.

Tras haber sido sindicado ante la Fiscalía, manifestó que se debe demostrar que hubo golpe de Estado y agregó que el Gobierno quiere armar un caso “basado simplemente en un video que dice coordinaba, no dice se pagaba”, a las fuerzas del orden para que no salgan a reprimir, indicó y aseguró que es víctima de persecución política.

El excandidato presidencial arremetió contra Evo Morales en sus declaraciones a ATB. “Si él habla de golpe de Estado, debería presentar la denuncia” y no así “poner a una diputada” para querellarse en su contra, dijo.