Creemos tilda de «infamia» la denuncia en contra de Camacho por un supuesto golpe de Estado

«En Bolivia no hubo golpe, hubo fraude», se acentúa en un comunicado publicado por Creemos en respuesta a la denuncia planteada por la exdiputada del MAS, Lidia Patty, que presentó un recurso para que se inicie un proceso en contra de Luis Fernando Camacho por los delitos de terrorismo y sedición.

Creemos rechaza «la infamia» que solo busca perseguir al pueblo boliviano que defendió la democracia durante los 21 días del paro cívico, tras el fraude comprobado de Evo Morales y sus cómplices en las elecciones del 2019″, dice parte del documento publicado en las redes sociales de la alianza que postuló al líder cruceño en los últimos comicios.

Patty indicó a los medios que su denuncia era a título personal y no como representante del MAS; en la misma también se menciona a José Luis Camacho (padre de Luis Fernando); el exjefe de Operaciones de las FFAA, Sergio Carlos Orellana Centellas; el exjefe del estado Mayor, Flavio Gustavo Arce San Martín; el excomandante General de la Policía Boliviana, Yuri Calderón; y el excomandante en Jefe de las FFAA, Willams Carlos Kalimán Romero.

«(La denuncia) es otro hecho del masismo, en su intento de tratar de convencer a la opinión pública que en octubre de 2019 no hubo fraude, sino un golpe de Estado (…) no existe ningún hecho o prueba que vincule a Luis Fernando Camacho ni a su familia en algún ilícito y menos en un golpe de Estado, porque no existió jamás tal cosa.

Creemos defiende la postura de que Camacho lideró una movilización social – nacional contra el «gobierno dictatorial de Evo Morales», donde Bolivia entera se puso de pie y rechazó el fraude.

Cívicos rechazan la denuncia

El directorio del Comité Cívico cruceño se pronunció y rechazó «la persecución política» que apuntan ha sido iniciada desde el Movimiento al Socialismo en contra de quienes estuvieron al frente de la movilización de 2019.

«La denuncia -sin fundamentos- solo tiene el fin de perseguir y procesar a quienes piensan diferente, utilizando un viejo y vergonzoso libreto del MAS», dice el documento hecho público este martes por los cívicos.