Cronembold: La gente no quiere confrontación, quiere propuestas

Fuente: Página Siete

El candidato a la gobernación de Santa Cruz por el MAS, Mario Crónembold, se refirió su postulación y dijo que le encantan los retos. Indicó que en este momento, la gente quiere propuestas y no confrontación.

“La gente simplemente quiere ahorita propuestas, (saber) quién puede transformar Santa Cruz. Y se transforma Santa Cruz con proyectos, con obras, quieren trabajo. La confrontación, no quiere la gente; los paros cívicos, no quiere”, expresó a Gigavisión.

Cronembold, quién tendrá como rival opositor al líder cívico Luis Fernando Camacho, comentó que no debatirá sobe ideología política, pues no es lo que la población quiere. “No vamos a debatir ideología de partidos, no quiere la gente eso; la gente no quiere confrontación, la gente quiere trabajo”, recalcó.