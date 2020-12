Cronenbold dice que Evo le llamó molesto por sus dichos sobre Camacho

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete Digital

El precandidato a la Gobernación de Santa Cruz, Mario Cronenbold, reveló esta noche que el expresidente Evo Morales le llamó “un poco molesto” por las declaraciones en relación al proceso iniciado por la exdiputada Lidia Patty contra el líder de Creemos, Luis Fernando Camacho, por el “golpe de Estado” en noviembre de 2019.

«Que una diputada pida la aprehensión de Camacho no es correcto, debe ser la justicia la que debe determinar con pruebas y determinar si hay culpabilidad y participación» dijo Cronenbold en la línea de lo que afirmó esta mañana.

“Si persiguen a Camacho voy a levantar mi candidatura o a cualquiera, no sólo a Camacho. Yo sé lo que sufre la gente cuando te persiguen, cuando te inventan casos, cuando no te respetan, cuando no hay debido proceso”, dijo esta mañana el otrora alcalde de Warnes por el MAS.

Esta declaración encendió las alarmas en las filas del MAS hasta que el expresidente y líder del MAS, Evo Morales, llamó a Cronenbold para pedirle explicaciones sobre lo que dijo. «Yo le expliqué (a Evo Morales) de que esta señora (Lidia Patty) no nos ayuda, estamos entrando a una etapa de campaña difícil, dura, con la posibilidad por primera vez de ganar una gobernación y esta señora desde La Paz presenta esta denuncia sin fundamento y espero que la sustenten», dijo Cronenbold.

En el programa, Cronenbold dijo que es un precandidato a la Gobernación pero también no descartó ir a la reelección a la Alcaldía de Warnes y abrió la posibilidad de irse a casa.