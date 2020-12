Denuncian a Eva Copa por uso indebido de influencias; contrató a su esposo como su chofer

Durante el tiempo que Eva Copa ejerció como presidenta del Senado boliviano. “Pablo C. se benefició con Bs 350 mil, aproximadamente, en el tiempo que laboró en la Asamblea Legislativa”, refirió el dirigente Eulogio Alberto Callizaya



CAPTURA DE PANTALLA DEL DETALLE SIGMA, EN el QUE SE VE EL PERíODO DE TRABAJO DEL PADRE DE LOS HIJOS DE EVA COPA.

Eulogio Alberto Callizaya, dirigente vecinal de la zona Bolívar D de la ciudad de El Alto, presentó ayer una denuncia formal contra la expresidenta del Senado, Eva Copa, por el delito de uso indebido de influencias, por contratar al padre de sus hijos como chofer en la Cámara Alta.

El abogado que patrocina al dirigente, Marcos Ramos, manifestó que Eva Copa, haciendo uso de su autoridad, contrató al señor Pablo C. A. como funcionario de la Cámara de Senadores, del 8 de mayo de 2015, en sucesivos contratos de trabajo, hasta el 31 de diciembre de 2018.

El jurista precisó que Pablo C. se benefició con los contratos de chofer, dependiente del Comité de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas, otro cargo en Recursos Humanos y otras unidades.

“Hemos presentado la planilla de pagos Sigma, como prueba, misma que adjunta la denuncia. Estos extremos deben ser aclarados por la exsenadora ante el Ministerio Público. El tiempo que permaneció y los montos que pagó la Asamblea Legislativa al señor Pablo C.”, dijo a EL DIARIO.

Ramos aseguró que Copa tiene una relación de parentesco en primer grado y línea directa con el señor Pablo C., siendo que es el progenitor de los dos hijos de cinco y dos años, de la exsenadora.

Por otro lado, el dirigente vecinal, manifestó que Pablo C. se benefició con Bs 350 mil, aproximadamente, en el tiempo que laboró en la Asamblea Legislativa.

“Por la información que tenemos, no solo contrató a su esposo del 2015 al 2018, nos aseguraron que también lo contrató cuando ella asumió el cargo de Presidenta del Senado”, apuntó Callizaya.

Consultado por la formalización de la denuncia de una irregularidad que pasó hace dos años, el dirigente vecinal manifestó que se debe a una obligación de control social y que deben las autoridades quienes deben tomar una decisión.

“Teníamos conocimiento de esa irregularidad que la señora Copa venía cometiendo, pero no teníamos pruebas para sustentar la denuncia. La exsenadora no condice con lo que habla, sabemos que además de esta irregularidad, existe otra de mayor gravedad que hará conocer oportunamente, porque no solo es de uso indebido de influencias o nepotismo, hay pruebas de otro delito mayor”, concluyó.

DATOS

El artículo 146 del Código Penal señala: “La servidora o el servidor público o autoridad que directamente o por interpuesta persona y aprovechando de las funciones que ejerce o usando indebidamente de las influencias derivadas de las mismas obtuviere ventajas o beneficios, para sí o para un tercero, será sancionado con privación de libertad de tres (3) a ocho (8) años y multa de cien (100) a quinientos (500) días”.

Este medio de comunicación trató de conocer la versión de la exlegisladora pero vanos fueron los intentos.

Fuente: El Diario