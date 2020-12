Devolución de acciones de Elfec volvió a foja cero; propietarios insisten en demanda

El proceso de devolución de acciones de Elfec a Comteco y a trabajadores de empresas de energía, que fue promovido en la gestión de la expresidenta Jeanine Áñez, volvió a foja cero. Con la posesión del nuevo Viceministro de Energía, los accionistas propietarios insistirán en la devolución de las mismas o el pago del justo precio.

Elfec fue nacionalizada el 1 de mayo de 2010, durante el Gobierno de Evo Morales, pero nunca se pagó el justo precio por las mismas.

Áñez anunció, en septiembre de este año, que devolvería las acciones de Elfec, y aprobó el 21 de septiembre el Decreto Supremo 4346, que instruye a Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) realizar “un procedimiento de diligencia debida”, en un plazo de 30 días hábiles, para “establecer toda la información financiera, administrativa, legal y técnica necesaria para determinar el estado patrimonial” de Elfec y determinar si corresponde la devolución de acciones.

La norma también señala que el DS 1178, de marzo de 2012, autoriza a ENDE la adquisición del 92 por ciento de las acciones de Elfec. Pero ENDE informó que por razones de fuerza mayor se vio imposibilitada de dar cumplimiento a los DS 0494 y 1178.

Ese informe fue entregado el 29 de noviembre, por el jefe de la Unidad Jurídica de ENDE Corporación, Fernando Erick Ruiz Orsolini.

ENDE comunicó en un boletín que remitió la información requerida, pero no dio detalles del mismo.

El asesor legal de Comteco, German Quiroz, indicó que ahora los accionistas desean conocer los resultados de este informe.

Con la designación del nuevo viceministro de Energía, José María Romay, Comteco realizará una reunión de directorio para determinar las acciones a seguir.

El abogado indicó que todos los decretos respaldan a los accionistas y ratifican que nunca se pagó el justo precio por la nacionalización de las acciones de Elfec.

Quiroz explicó que el nuevo Gobierno debe respetar las leyes nacionales y devolver las acciones de Elfec o pagar el justo precio por ellas. “No se pagó por las acciones y hay pruebas de ello, por lo que hay que sentarse a negociar. En 2010 dejamos de percibir utilidades”, dijo.

En caso de que el Gobierno no atienda su demanda, los accionistas adelantaron que acudirán a cortes internacionales de justicia para que se les restituya sus derechos. “No se pide ningún favor; se pide la restitución del derecho propietario. Se titularizó las acciones de Elfec a favor de ENDE, pero nunca se pagó por ellas porque no se han cumplido los decretos supremos. No puede haber dos dueños”, agregó Quiroz.

El presidente del directorio de la empresa Luz del Valle Inversiones SA (accionistas de Elfec a Comteco), José Alfonso Orías, informó que, ante la demora en la designación del Viceministro de Energía, los socios determinaron dejar este tema en statu quo.

El representante de los trabajadores accionistas de Elfec, Mario Zalles, indicó que, desde la salida del anterior gobierno, el proceso de devolución de acciones volvió a foja cero.

Las acciones nacionalizadas pertenecían en 52 por ciento a los socios de Comteco y el 40 por ciento a los trabajadores de Elfec.