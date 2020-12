Dockweiler dice que quienes lo persiguieron, hoy son candidatos

Nacional

martes, 29 de diciembre de 2020

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete Digital

El candidato del MAS a la Alcaldía de La Paz, César Dockweiler, manifestó este martes que quienes presentaron procesos en su contra hoy son candidatos en las elecciones subnacionales de marzo de 2021, aunque no precisó nombres.

“Como evidencia clara, pero tan clara, que muestra incluso quiénes estaban detrás de la persecución política, y son personas que hoy están candidateando, o son parte de esos procesos políticos en los cuales tienen interés”, aseveró Dockweiler en conferencia de prensa.

Sobre esa línea, aseguró que envió al menos 16 informes a distintas instancias nacionales e internacionales para solicitar medidas cautelares, y así evitar una “persecución política”.

“Jamás cambié mi residencia, no pedí asilo y refugio; más bien pedí a 16 instancias nacionales e internacionales que me ayuden y me den medidas cautelares para volver a mi ciudad y están las cartas que tengo para poder adjuntarlas, diciendo que quiero volver a mi lugar de residencia porque necesito seguir viniendo y darle continuidad a mi vida normalmente”, dijo.

El candidato a alcalde por el MAS y exgerente de la estatal Mi Teleférico manifestó que también tiene a su favor una resolución defensorial, además de un informe de la Asamblea Legislativa sobre su situación cuando se ausentó del país.

“Espero que las 16 instancias a las que he mandado las cartas emitan informes, ya tenemos dos: la resolución defensorial de la Defensoría del Pueblo y el informe de la Comisión de Constitución y Derechos Humanos de la ALP, las cuales mencionan que sí hemos sido sujetos de persecución política”, agregó el exfuncionario.

Luego de la renuncia de Evo Morales a la Presidencia, Dockweiler salió del país rumbo a Perú.