Dominga Quenca fue asesinada por su pareja en 2013; la madre de la víctima clama justicia hace más de 7 años

Dominga Quenca fue asesinada por su pareja en mayo de 2013 y hasta la fecha continúa el juicio contra el feminicida. La mamá de la víctima pide desconsolada que se haga justicia después de siete años del delito.

Fuente: ATB Digital

Hace más de 7 años la madre de la víctima clama por justicia en los tribunales, en marzo del 2019 sintió que su calvario había terminado cuando el acusado, fue sentenciado a 30 años de cárcel por el feminicidio de Dominga Quenta.

Pide a los jueces que sean transparentes, siente que sus fuerzas se terminan, «para el que tiene plata hay justicia, para el que no tiene no hay, no hay, no sé, ya me estoy acabando en ocho años, no sé qué más voy a hacer» señala entre lágrimas.

La víctima dejó huérfana a su hija que ahora tiene 17 años de edad.