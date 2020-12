Doria Medina dice que “no tiene problema” en pagar el impuesto a las grandes fortunas

Fuente: El Deber Jesus Reynaldo Alanoca Paco

Samuel Doria Medina, empresario y jefe de Unidad Nacional (UN), afirmó este miércoles que no tiene ningún problema en pagar el impuesto a las grandes fortunas, que fue creado por el Gobierno mediante una ley sancionada por el Legislativo.

“Yo no tengo problemas, yo pago mis impuestos. Si sale este impuesto, voy a pagar, no tengo problema. No se sabe cómo se va a hacer, pero voy a pagar”, dijo en entrevista con el programa ‘Antes de Mediodía’ de radio Fides.

El martes, la Asamblea sancionó la norma, que tendrá un carácter indefinido y se aplicará a quienes tienen más de Bs 30 millones, que, según cálculos del Gobierno, son alrededor de 150 personas en el país.

“Lo que yo planteo es que, por ejemplo, cobren el impuesto, pero lo que recauden sea para apoyar a los emprendedores, no para meter a esa bolsa sin fondo que son las empresas públicas”, afirmó el político.

Doria Medina recordó que cuando comenzó la pandemia de Covid-19 varias empresas del país contribuyeron a comprar equipos de bioseguridad y dijo que él hizo una donación de un millón de bolivianos.

La norma establece porcentajes graduales para el pago del impuesto, 1,4 por ciento para personas con riquezas de 30 millones a 40 millones de bolivianos; 1,9 por ciento de 40 millones a 50 millones y 2,4 por ciento para fortunas mayores a las cantidades antes mencionadas.