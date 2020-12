Dos formas de tener un inglés más nativo

Cursos online de inglés hay muchos, así como aplicaciones gratuitas que nos ayudan a mejorar el idioma. En WWwhatsnew llevamos más de 10 años hablando de alternativas que podemos usar para aprender y mejorar nuestro inglés, y hoy vamos a ampliar la lista con dos ideas muy prácticas.

Por un lado tenemos las redes sociales, y para ello no podemos dejar de hablar de TikTok y los usuarios que se encargan desde allí de dar consejos de pocos segundos para que nuestro inglés se oiga más «nativo».

Entre los usuarios dedicados al tema tenemos:

– @letsspeakenglish: imperdible, gracioso y práctico, ideal para comparar incluso el inglés británico con el de otros lugares (Estados Unidos o Australia, por ejemplo).

– @liladuvall: casi 700.000 seguidores que aprenden inglés día a día.

– @teachertimexplicame: No tiene tantos seguidores, pero ayuda mucho a obtener ciertos consejos imperdibles.

Si salimos de TikTok nos encontramos con otros proyectos muy originales en este sentido, y uno de ellos es realmente interesante: losethevery.com. Es una web que ayuda a encontrar alguna forma de sustituir el «very» por otra cosa. Very + small = minuscule, very + bad = detrimental… podemos poner cualquier adjetivo junto al very y ver cuál es el resultado, aunque también podemos ir navegando por resultados aleatorios para ir ampliando nuestro vocabulario y olvidar un poco el «very» que siempre decimos.

Por el momento, solo hay unas 150 palabras agregadas en su base de datos, pero hay un formulario para poder añadir sugerencias.