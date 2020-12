Dos indígenas latinoamericanas reciben el prestigioso premio Goldman por sus aportes a la protección medioambiental

Fuente: Actualidad RT

Dos indígenas latinoamericanas, Nemonte Nenquimo, del pueblo waorani de la selva amazónica de Ecuador, y Leydy Pech, apicultora maya del suroeste mexicano, fueron galardonadas este lunes con el prestigioso premio ambiental Goldman, en reconocimiento a su trayectoria como defensoras de sus territorios y el medio ambiente.

Leydy Pech Martín, originaria de Holpechén, en el estado de Campeche, recibió el premio por su destacada participación al frente de una coalición que logró detener en el 2017 la siembra de soja transgénica en siete estados de México, al conseguir que las autoridades mexicanas revocaran un permiso otorgado a Monsanto para cultivar este producto.

Por otro lado, Pech ha sido una defensora de la apicultura tradicional como una práctica histórica y cultural, así como un medio de subsistencia sostenible. Asimismo, ha denunciado y documentado los diferentes impactos ecológicos y para la salud de las comunidades mayas causados por la deforestación, los monocultivos y el uso de agrotóxicos.

We are honored to announce the recipients of the 2020 #GoldmanPrize: Leydy Pech, Kristal Ambrose, Chibeze Ezekiel, Nemonte Nenquimo, Lucie Pinson, and Paul Sein Twa. https://t.co/QlGofKBLdH pic.twitter.com/ACsHVrnAfC

— Goldman Prize (@goldmanprize) November 30, 2020