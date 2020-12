Egüez: «Si me inhabilitan por haber hecho campaña, tendrían que también inhabilitar a mi suplente»

El tribuno habló sobre el fallo de una sala constitucional de Beni que ordenó dejarle fuera del cargo





El magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Carlos Alberto Egüez sostuvo que recibe con “beneplácito” las opiniones del ministro de Justicia, Iván Lima, quien pidió a los jueces actuar en el marco de la independencia judicial y que el Tribunal Constitucional Plurinacional se pronuncie a la brevedad posible sobre el fallo de una sala constitucional de Beni que ordenó dejarle fuera del cargo de magistrado.

Egüez, en contacto con los periodistas, pidió que si a él se lo inhabilita por supuestamente haber hecho campaña en las elecciones judiciales de diciembre de 2017, también deberían inhabilitar a su suplente, Mariana Montenegro, que fue denunciada por actos proselitistas y el Tribunal Electoral rechazó la denuncia.

“Durante la época de elecciones también se planteó la inhabilitación de Montenegro por haber hecho campaña, el Órgano Electoral rechazó dicha denuncia, al igual que en mi caso; si a mí me inhabilitan por haber hecho campaña, mi suplente también debería inhabilitarse”, sostuvo.

Explicó que la resolución de la sala constitucional es para que el Órgano Electoral, de oficio, inhabilite su candidatura y sugirió que también deberían hacerlo con su suplente.

“Pretenden no solamente inhabilitarme, sino quitarme el cargo que legalmente he ganado en una elección, legalmente lo estoy ejerciendo por tres años; me están destituyendo sin haber sido oído y vencido en un proceso justo como señala la Constitución y las leyes”, enfatizó.

Se ratificó en su posición de que la única forma de cesarlo del cargo es mediante una sentencia ejecutoriada dentro de un juicio de responsabilidades, renuncia, cumplimiento de mandato y por fallecimiento.