El concurso juvenil del Agua Bolivia 2020 premió a adolescentes de Oruro y Beni

Fueron seleccionados entre ciento treinta y tres equipos de estudiantes y tutores bolivianos que presentaron proyectos que buscan dar solución a los problemas de agua y sostenibilidad

COCHABAMBA, 2 de diciembre de 2020.- Adolescentes y jóvenes entre 15 y 20 años inscritos en unidades educativas públicas y privadas de todo el país, participaron del Concurso Nacional Juvenil Agua, Saneamiento e Higiene “Por un futuro justo y sostenible”, demostrando su creatividad, interacción, involucramiento y participación para la formulación de proyectos que respondan a una problemática del agua, de diferentes contextos a nivel nacional.

Este concurso es iniciativa del Instituto Internacional del Agua de Estocolmo (SIWI, por sus siglas en inglés) organizado anualmente y considerado el evento internacional más importante en temáticas de cuidado del agua por el permanente interés y desarrollo de proyectos que den solución a los problemas de agua y sostenibilidad. La convocatoria en Bolivia fue iniciativa de la Embajada de Suecia en Bolivia en alianza con UNICEF Bolivia, con el apoyo técnico de la Fundación Gaia Pacha, Fundación Agua Tuya e Innofsweden.

Se presentaron 133 postulaciones y después de una preselección, 81 equipos pasaron a la segunda etapa del concurso, en la cual participaron de procesos de capacitación y mentoría otorgados por la Fundación Gaia Pacha de forma virtual. Dichas capacitaciones abordaron conceptos generales sobre el agua y un apoyo en la formulación de sus proyectos finales. Los cuales fueron evaluados por un jurado calificador conformado por: Ing. Carlos Acevedo, Ing. Helga Gruberg, Ing. José Baudoin, Ing. Miguel Centellas, Ing. Fabiola Vargas y Lic. José Becerra.

La evaluación redujo los participantes a diez equipos finalistas: Aqua Girls (La Paz), Proyecto Jallupacha (La Paz), Dúo Ecológico (Cochabamba), To Chini (Beni), Thakhi Uma (La Paz), Warriors for the Water (La Paz), Droplets of Life (La Paz), Uru Uru (Oruro), Litoral (Potosí) y Ena Muque (Pando). Los mismos prepararon videos resúmenes de sus proyectos y realizaron una defensa virtual, frente a un jurado calificador compuesto por: Ing. José Baudoin, Ing. Miguel Centellas, Ing. Fabiola Vargas, Ing. Estela Herbas, Ing. Renato Montoya y Lic. Irma Peredo.

Uru Urus: plantas nativas descontaminantes

El equipo que ocupó el tercer lugar fue el equipo Uru Uru del Departamento de Oruro, cuyo proyecto brinda una respuesta para la descontaminación y recuperación del lago Uru Uru empleando plantas nativas. Los integrantes de este equipo recibirán una tablet y financiamiento parcial, por parte de la Fundación AguaTuya, para la implementación de su proyecto. Miembros Gustavo Andre Blanco Quiroga, Alejandro Tupak Huayllani, tutora Dayana Blanco Quiroga, Unidad Educativa La Salle Turno Tarde.

Beni presentó filtros ecológicos

El segundo lugar fue obtenido por el equipo beniano del TIPNIS “To Chini” quienes plantearon la implementación de filtros ecológicos para la purificación de agua de consumo. Cada integrante del equipo obtendrá una computablet, capacitaciones en cultura del agua y financiamiento parcial, por parte de la Fundación AguaTuya para la implementación de su proyecto. Sus miembros son: Ronald Rosendy Yuco, Claudia Alejandra Ramírez Castillo, tutor Ricardo Guasinave Ortiz, Unidad Educativa Cipriano Barace de la Comunidad Santísima Trinidad.

Pando: cáscaras de coco y castaña

Fue en junio cuando la Embajada de Suecia, a través de medios digitales, anunció a los ganadores. El premio al primer lugar fue entregado en Cobija el 19 de noviembre pasado al equipo pandino Ena Muque, que planteó un proyecto que aprovecha el uso de cáscaras de coco y castaña para el saneamiento del agua.

En su lanzamiento el Concurso Juvenil del Agua Bolivia tenía como primer premio un viaje a Suecia; pero la emergencia sanitaria mundial provocó la cancelación del dicho reconocimiento. A cambio, cada integrante del equipo ganador recibió un computador personal para su uso individual y apoyo académico, capacitaciones por parte de las fundaciones Gaia Pacha y AguaTuya y el financiamiento completo para su proyecto, con un techo presupuestario que les permitirá una implementación de al menos tres años con el asesoramiento técnico de la Fundación AguaTuya.

El concurso buscó desde el inicio el compromiso de los adolescentes y jóvenes para que se conviertan en agentes de cambio ambiental en sus entornos inmediatos. El evento logró involucrar a los directores y profesores de unidades educativas y colegios a nivel nacional para que estimulen a sus estudiantes a participar, comprendiendo que el agua es la fuente y el sustento para la vida en el planeta, es necesaria para el desarrollo de los procesos biológicos y vitales para la humanidad y todos los seres vivos. Es así como los proyectos debían ir enfocados en la gestión sostenible del agua incluyendo soluciones innovadoras.