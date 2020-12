El Ejecutivo centraliza 85% del PGE y CC no ve compensación a municipios

Pamela Pomacahua / La Paz

El 85% del Presupuesto General del Estado (PGE), proyecto presentado por el Gobierno, se concentra en el Ejecutivo, el 8% en los 339 municipios, el 4% en las nueve gobernaciones y el resto en universidades públicas. Según Comunidad Ciudadana (CC), no hay compensación a estos últimos que necesitan cubrir sus deudas y que tienen dificultades para salir de la crisis económica en la que les dejó la cuarentena y la pandemia por el coronavirus.

El PGE alcanza a 228 mil millones de bolivianos, monto menor a los 286.278 millones de bolivianos de 2019, en el último gobierno de Evo Morales. “Estamos priorizando el tema de educación, el tema de salud, el tema de la inversión pública, eso beneficiará al país”, dijo el presidente de la Comisión de Planificación Económica de la Cámara de Diputados, Omar Yujra (MAS).

“Es un presupuesto altamente centralista, el 85% está concentrado en el nivel central”, denunció ayer el diputado Miguel Roca (CC) y aseguró que el PGE continúa concentrándose, como en los últimos cinco lustros, en megaproyectos como la activación del Mutún o de urea en el trópico cochabambino.

“En momento de crisis aguda, el MAS piensa igual que hace 15 años-. Pareciera que no se dieran cuenta, concentra el PGE en pocas instituciones (YPFB, Ende, ABC)”, dijo el diputado opositor y aseguró que la norma incorpora “algunos contrabandos” como el nombramiento del ejecutivo interino para la Gestora que administrará 20.000 millones de dólares, los aportes de los bolivianos para la renta de vejez.

“No entendemos y no aceptamos eximir impuestos a sectores pudientes y no hay nada para compensar a los municipios, gobernaciones y universidades, por la fuerte caída que han tenido, y se encuentran en aguda crisis, no pueden pagar sueldos ni aguinaldos. No hay previsión para compensar a estos gobiernos subnacionales”, protestó Roca.

El diputado Roca también observó que el MAS pretende aprobar medidas excepcionales como mayores créditos para las empresas públicas, nuevo diferimiento de pagos a las deudas con el Banco Central de Bolivia (BCB). “Es un presupuesto al igual que los otros de los últimos 15 años que aprobó con su rodillo, es igual también al que aprobó en el gobierno de transición de Jeanine Añez”, indicó.

Las asignaciones

El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, explicó los objetivos del proyecto de PGE en Diputados. “El presupuesto en salud y educación va a aumentar y se reduce el gasto en equipo militar y policial que era para represión en el país. No puedo entender que en la pandemia se hayan destinado recursos para comprar gases (lacrimógenos) e implementos militares como si estuviéramos en guerra”, dijo.

Informó que el presupuesto asignado para Educación es de 23.770 millones de bolivianos, que representan el 10% del PGE, a Salud se asignó 22.216 millones de bolivianos, que representan el 10%. Para el Ministerio de Defensa se asignaron 4.497 millones (2%) y al Ministerio de Gobierno, 4.679 millones de bolivianos (2%).

Montenegro explicó que el presupuesto asignado a Salud es para la creación de nuevos ítems de médicos, especialistas y trabajadores en salud, además para la construcción de centros de salud, los que permitirán enfrentar el rebrote de la Covid-19 y otras enfermedades. En Educación, los recursos destinados son para la creación de ítems y para el ascenso de categoría de maestros.

Anunció que se tendrá una reducción en la inversión pública, pero fueron presupuestados 4.000 millones de dólares; en el gasto de capital se tendrá un déficit relativamente más alto al planteado. En cuanto el gasto corriente se disminuirá de 51.987 millones a 47.841 millones de bolivianos. “Habiendo una reducción de salarios que va a pasar de 9.340 millones de bolivianos a 7.571 millones de bolivianos. Eso también en gastos de funcionamiento que pasa de 41.414 a un menor valor de 39.175 millones”, agregó.

Montenegro dijo que con el presupuesto agregado se alcanzará a 295.599 millones de bolivianos superior a 283.32 millones de bolivianos que configuran un incremento de 4,4%. Y, en el presupuesto consolidado se tienen 228.357 millones de bolivianos, superiores en 216.501 millones de bolivianos. “Estamos aumentando el valor de presupuesto por la inversión pública”, dijo.

Los diputados, al cierre de esta edición, aprobaron en grande el proyecto del PGE 2021.

Algunas cifras