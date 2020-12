El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, informó que adicionalmente se dispuso de $us 11 millones para la adquisición de antígenos nasales.

Hasta $us 156 millones serán destinados a la compra de vacunas contra el COVID-19 si son de doble dosis, pero si son solo de una dosis se está presupuestando al menos $us 78 millones, además de $us 11 millones para la adquisición de antígeno nasal, informó el ministro de Economía, Marcelo Montenegro.

“Hay que considerar que este conjunto de vacunas en el caso de que consigamos vacunas de dos dosis va a implicar que los $us 78 millones se dupliquen, es decir, que tendremos como $us 156 millones solo destinados a vacunas en el caso que sean doble dosis, porque dependiendo de los ofertantes existen vacunas de una sola dosis, pero hay que ver la disponibilidad que hay en el mundo”, explicó.

Montenegro habló del tema en la sesión del Senado en la que se aprobó el Presupuesto General del Estado 2021.

La viceministra de Promoción, Vigilancia Epidemiológica y Medicina Tradicional, María Renee Castro, anunció en la mañana la compra de más de 1,6 millones de pruebas de antígeno nasales, que son similares a las PCR, con el 95% de efectividad y que serán distribuidas en los laboratorios de instituciones de salud estatales.

“Estas pruebas nos permitirán detectar casos de manera temprana, lo cual es muy importante para poder trabajar”, explicó la funcionaria en conferencia conjunta con el ministro de Salud, Édgar Pozo, este martes.

También se aseguró la dotación de un 20% de vacunas para los bolivianos a través del Mecanismo COVAX, de cooperación internacional para la dotación equitativa, que serán suministradas de forma gratuita a personas mayores de 60 años, a quienes tengan enfermedades de base y el personal de salud. Los insumos estarán en Bolivia en los primeros cuatro meses de 2021.

“Vamos a garantizar el 100% de vacunas para toda la población mayor de 18 años”, de distribución nacional y “completamente gratuitas”, afirmó Castro.

Montenegro explicó que lo presupuestado para las vacunas y el antígeno nasal es mucho mayor a los Bs 160 millones iniciales, pero también llamó a los legisladores pensar en el resto de enfermedades que requieren la atención del Gobierno.

El Gobierno garantiza $us 89 millones para vacunas y pruebas contra la Covid

