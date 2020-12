El MAS pone en duda la candidatura de Mario Cronenbold a la Gobernación cruceña

Fuente: Radio Fides

El secretario ejecutivo de la Central Obrera Departamental (COD) de Santa Cruz, Rolando Borda, criticó ayer la posición del precandidato a la gobernación cruceña por del Movimiento Al Socialismo (MAS), Mario Cronenbold, de rechazar lo que considera una persecución judicial y política contra el exlíder cívico Luis Fernando Camacho. Afines al oficialismo recuerdan que la exautoridad warneña no es el aspirante oficial al gobierno departamental.

“Parece ser que él le está haciendo de abogado del hombre que ha provocado el golpe de estado, yo no entiendo esas declaraciones (…) esto es una barbaridad y una falta de respeto porque ahora en sus declaraciones manifiesta que el compañero Evo lo llamó para jalarle las orejas, como si el presidente Evo fuese quien persigue”, sostuvo.

Por su parte el presidente del MAS en Santa Cruz, Juan Guzmán, reiteró que Cronenbold no es el candidato oficial para pugnar la gobernación en las elecciones subnacionales del próximo 7 de marzo e indicó que un ampliado definirá la situación del exalcalde de Warnes.

“A todos nos ha sorprendido, no sé si habrá tomado algunas copas para hablar pero ya lo hizo, de todas maneras nosotros respetamos su criterio. El MAS no persigue a personas, el MAS no hace justicia”, manifestó.