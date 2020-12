El político británico Nigel Farage culpa a China por tener una «Navidad cancelada» y desde China le responden

El político británico Nigel Farage culpa a China por tener una «Navidad cancelada» y un periodista chino le responde que «deje de hablar mierda».

Christmas cancelled. Thank you, China.

Ante la respuesta de Weihua, Farage insistió: «Al Partido Comunista Chino no le gusta la verdad y siempre responde con agresividad».

Además, dijo que «deberían pagar a Occidente reparaciones por este desastre global»

The Chinese Communist Party don’t like the truth and always respond aggressively.

They should pay the West reparations for this global disaster. https://t.co/7XlaLTY34Z

— Nigel Farage (@Nigel_Farage) December 20, 2020