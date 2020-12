El profesor hispano que conmueve a EEUU: pasó sus últimos momentos de vida corrigiendo las pruebas de sus alumnos

Su hija le rindió homenaje en Facebook con un mensaje sobre la importancia de poner límites al trabajo; la publicación le dio la vuelta al mundo

Fuente: infobae.com

Una usuaria de la red social Facebook conmovió a la comunidad de la plataforma al contar la historia de las últimas horas de vida de su padre en Texas, Estados Unidos.

Y es que Alejandro Navarro, de profesión docente, pasó sus últimos momentos de vida internado en un hospital. Pero lejos de haber pasado esos momentos despidiéndose de sus seres queridos o platicando con ellos, el maestro estuvo corrigiendo trabajos de sus estudiantes, hasta su último suspiro.

La imagen compartida por Sandra su hija, dio la vuelta al mundo casi de manera inmediata a su publicación, despertando las reacciones de cientos de miles de personas.

“Este es mi papá Alejandro Navarro, el día antes de su fallecimiento, preocupado por finalizar las calificaciones para los informes de progreso” , escribió la usuaria el pasado 17 de diembre en su cuenta de Facebook, a manera de homenaje para su padre.

Sandra contó también que debido a que su padre sabía que iba para la sala de emergencias, desde que estaba en su casa empacó su computadora portátil, con el cargador de esta, para poder utilizarla al ingresar al hospital.

Y así, mientras los doctores le notificaban que cada día su estado de salud empeoraba, e incluso le preguntaban que prefería hace en caso de sufrir un paro cardiaco ––las opciones eran Reanimación cardiopulmonar (RPC) e intubación o simplemente quedar ahí–– el profesor seguía revisando trabajos de sus alumnos.

“La última vez que lo vi fue el lunes (14 de diciembre) y pasó las dos horas que estuve en su casa trabajando. Ojalá hubiera cerrado su computadora portátil y hubiera disfrutado de pasar tiempo con él”, lamentaba la hija de este hombre en su mensaje virtual.

Entonces esta mujer compartió la imagen de su padre una vez ya internado: en ella aparece con oxígeno artificial, usando cubrebocas, en la cama del hospital, con su comptutadora portátil en las piernas, al parecer bastante concentrado en lo que estaba haciendo.

Sandra, de acuerdo con su perfil, también es maestra. Y precisamente desde su experiencia y la de su fallecido padre, concluyó su mensaje con una reflexión sobre la importancia de establecer límites en una profesión que puede llegar a ser tan apasionante como lo es la docencia:

“Los maestros dedican tantas horas extra, horas que muchos no se dan cuenta. Incluso durante una pandemia, incluso durante una crisis de salud, los maestros se preocupan por cumplir con sus deberes. Gracias a tus profesores. Si está casado con uno, ayúdelo a establecer límites , si es hija / hijo de uno, no lo deje trabajar una vez que esté en casa . Sea amable con sus profesores. Profesores no normalicemos el trabajo fuera de horario, no normalicemos quedarse en el trabajo hasta tarde . Eres reemplazable en el trabajo. NO es reemplazable en casa”.

Un día después, el 18 de diciembre, editó la publicación que ya se había compartido miles de veces, para aclarar que los problemas de salud de su padre, así como la causa de su deceso, no estaban para nada relacionados con el virus del COVID-19. Es decir, su padre no fue una víctima más de la azotadora pandemia.

La publicación de Sandra, que además de ser un conmovedor homenaje que ella rindió a su padre representó un mensaje para priorizar a la familia sobre el trabajo, fue tan llegador que hasta el momento ha sido compartido casi 80 mil veces, mientras que las reacciones suman al menos 200 mil entre comentarios y likes.

Entre los comentarios precisamente destacaron los de sus seguidores y alumnos, quienes resaltaron y agradecieron por el gran papel y labor que Alejandro desempeñó como maestro.