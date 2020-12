«En Colombia la Constitución política, las leyes y la jurisprudencia protegen y blindan los parques»

Considerada como una de las mejores funcionarias del Sistema Nacional Ambiental de Colombia, la petición de renuncia por parte del recientemente nombrado ministro de Ambiente, Carlos Correa, de la directora de Parques Nacionales Naturales, Julia Miranda, ha sido criticado por el sector ambiental. A ello se le sumó la nominación de su substituto, Orlando Molano, exdirector del Instituto Distrital de Recreación y Deporte, un perfil que, según dicho sector, no dispone del conocimiento suficiente para la complejidad del organismo.

Abogada especializada en Derecho del Medio Ambiente, Miranda ha sido desde el 2004 y hasta el pasado 15 de diciembre, Directora de Parques Nacionales Naturales de Colombia. Aunque es conocida por su labor nacional, empezó su carrera en la administración local como jefe de la Oficina Asesora de Gestión Ambiental del Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá y directora del Departamento Administrativo del Medio Ambiente de la capital colombiana.

Ahora su futuro es incierto. «Los cambios fueron sorpresivos», dijo en entrevista a DW. No obstante, «espero seguir trabajando por la conservación de la naturaleza. Esto más que un trabajo, es un propósito en la vida», aseguró.

¿De dónde surge su amor por la naturaleza? ¿Qué le motivó a estudiar Derecho Ambiental y dedicar toda su carrera profesional a este ámbito?

Mi amor por la naturaleza me lo enseñaron desde niña mis padres cuando pasábamos días en el campo, rodeados de animales y lindos paisajes, y algunas semanas en el mar todos los años. Esta belleza me conmovía desde que tengo recuerdo. Aprendí a amar el derecho y cuando descubrí después el derecho ambiental me dediqué a estudiarlo con fascinación. Es un instrumento inigualable para trabajar por el cuidado del ambiente y la conservación de la naturaleza.

«Comencé mi trabajo en una ciudad muy compleja por su tamaño, más de 8 millones de habitantes, con todos los problemas ambientales pero llena de naturaleza. Fue una gran escuela y un reto inmenso».

En 2004 empieza su liderazgo en Parques Naturales Nacionales. ¿Cuáles son los mayores logros obtenidos?

En 17 años logramos importantes avances: declaramos 10 parques nacionales, ampliamos 2 veces el Santuario Malpelo y 2 veces el parque nacional Chiribiquete. Los dos parques fueron incluidos en la lista de patrimonio mundial de la Humanidad de la UNESCO después de un arduo trabajo.

Aumentamos el presupuesto y el personal de Parques Nacionales y la entidad se fortaleció administrativa y técnicamente. Hoy usamos la tecnología más avanzada, satelital, remota, para monitorear los parques.

Firmamos acuerdos de conservación con comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas en los parques para manejarlos conjuntamente o para lograr su recuperación según sea el caso.

Aumentó significativamente la cooperación internacional y nacional con los empresarios colombianos. Se mejoró el ecoturismo y aumentó el número de visitantes a los parques. Hoy hay más conciencia sobre la importancia de las áreas protegidas en Colombia.

Julia Miranda (izq.), junto al presidente federal Frank-Walter Steinmeier durante la visita de este a Colombia en febrero de 2019. Alemania es el mayor donante para los parques naturales colombianos.

¿A qué atribuye la decisión del ministro?

Siempre he sabido que un funcionario público está temporalmente en su cargo, que es una gran oportunidad de hacer cosas por el país y por su gente. Me siento muy agradecida por haber podido estar en el cargo 17 años. Amé este trabajo y me siento satisfecha por todo lo que pudimos hacer.

¿Qué retos pendientes deja a su sucesor? ¿Qué opina de su nombramiento?

En Parques Nacionales siempre hay tareas por cumplir, avanzar, batallas diarias que no deben parar. Están avanzados para su declaratoria 6 áreas protegidas y la ampliación de 5 parques en el corto y mediano plazo. Seguir fortaleciendo la entidad y sobre todo apoyar a los Guardaparques para que mejoren sus condiciones de trabajo: las cabañas, los medios de transporte, los uniformes, los salarios, entre otras cosas.

Estoy segura de que la persona que llega al cargo, el más hermoso del servicio público, seguirá trabajando en todos los temas importantes y los retos que se plantean todos los días.

¿Cómo valora el apoyo obtenido por parte de la sociedad civil?

Agradezco infinitamente la solidaridad de toda la gente que se manifestó. No esperaba tanto apoyo. Me emociona muchísimo y creo que no es tanto por mí, sino porque pudimos transmitir el mensaje sobre la importancia de los parques de Colombia para nuestro esto país y para el mundo y la gente quiere protegerlos.

¿Qué complejidades trajo el coronavirus al desarrollo cotidiano de su trabajo? ¿Cómo la pandemia contribuyó a revalorizar la naturaleza colombiana?

El reto de la pandemia ha sido inmenso: cerramos los parques al público muchos meses y ahora se volvieron a abrir implementando todos los protocolos. No teníamos presupuesto para esto ni los conocimientos, pero toda la entidad se comprometió. Los Guardaparques permanecieron en las áreas protegidas realizando sus labores con limitaciones, pero sin abandonarlas. Los monitoreos mostraron la gran cantidad de fauna silvestre que habita los parques.

Creo que hoy, en el mundo, hay más conciencia sobre la importancia de la naturaleza y de la conservación y restauración de los ecosistemas y que de ellos depende la vida humana, la salud y el bienestar.

Según el sector ambiental, la oposición de Miranda a la construcción hotelera en el interior del parque nacional de Tayrona (foto) podría haber influido en su salida.

Además de la deforestación, otras de las amenazas de los parques es el desarrollo de actividades económicas tal y como ocurre en el Parque de Utría con el proyecto de construcción de un puerto en Tribugá y la construcción de hoteles en el interior del de Tayrona. ¿Cómo lidiar con estas adversidades?

En Colombia la Constitución política, las leyes y la jurisprudencia protegen y blindan los parques y en general las áreas de importancia ecológica y las comunidades locales. Hay que dedicarse a lograr que se cumpla la ley con los aliados institucionales como la fuerza pública (policía, ejército), la Fiscalía General de la Nación, las entidades de control, los otros sectores de la economía y sobre todo, la ciudadanía.

Usted también es presidenta adjunta de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. ¿Cuál es la situación de Colombia respecto a otros países de la región?

Colombia tiene sin duda un gran liderazgo en la región en el tema de áreas protegidas. No solamente hemos cumplido con los planes de desarrollo de los Presidentes de Colombia, sino con los compromisos del país ante el Convenio de Diversidad Biológica. Hemos recibido y utilizado todas las herramientas que ofrecen los grandes expertos del mundo de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas de la UICN.

(lgc)