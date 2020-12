En el Aurora- Bolívar hubo ocho casos positivos de la Covid-19 entre el público

Fuente: paginasiete.bo

La secretaria de salud de la Alcaldía de Cochabamba, Giovanna Colodro, informó ayer que en el partido Aurora ante Bolívar ocho personas, de 84 que fueron sometidas a pruebas rápidas de la Covid-19, dieron positivo. Según la autoridad, el municipio valluno efectuó exámenes al público que asistió ayer al Félix Capriles.

“Hay el riesgo de un rebrote por la falta de conciencia del ciudadano. Por eso pedimos mantener el distanciamiento”, dijo Colodro, después de advertir que ocho personas de un total de 84 dieron positivo en las pruebas rápidas, por lo que son sospechosas de portar el nuevo coronavirus.

“Nosotros, teniendo el diagnóstico, no permitiremos el ingreso de las personas sospechosas. Lo mismo pasó en el partido de Wilstemann con Aurora. Hubo molestia, pero no permitimos el ingreso para no poner en riesgo a los espectadores que estaban presentes en ambos partidos. Lo que corresponde para ellos es el aislamiento”, agregó, entrevistada por Unitel Cochabamba.

Colodro especificó que las pruebas fueron realizadas a “personas de riesgo, mayores de 50 años o aquellos menores que tengan sobrepeso o algún factor que determinemos”.

La autoridad dijo que después del monitoreo que realizó el municipio se analizará la posibilidad de prohibir el ingreso de personas a los encuentros de fútbol. “Vimos que sólo se cumple el 50% de las medidas de bioseguridad”, identificó.