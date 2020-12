En Santa Cruz los padres exigen una norma para que las alcaldías doten barbijos para clases

Mientras hoy comienza el encuentro pedagógico nacional, en el que se abordará la propuesta del Ministerio de Educación de retornar a clases semipresenciales en 2021, los padres de familia en Santa Cruz exigen que se garantice que las alcaldías destinen una partida presupuestaria para la dotación de elementos de bioseguridad a los escolares durante toda la próxima gestión.

El ministro de Educación, Adrián Quelca, señaló que, aunque la propuesta es retornar a clases semipresenciales, los escolares no estarán obligados a asistir y tendrán la opción de realizar sesiones virtuales.

Pedido de padres

El representante departamental de padres de familia de Santa Cruz, Marcel Soliz, explicó que la Ley de Educación Avelino Siñani, en competencias subnacionales, establece que estas instancias deberán dotar de infraestructura e higiene. Sin embargo, no se mencionan elementos de bioseguridad, por lo que se pide un decreto nacional para que puedan reformular sus presupuestos.

“En la ley vigente de educación no es obligación que estos ítems de bioseguridad sean dotados por las alcaldías. Actualmente esta instancia solo dota de alcohol en gel, mas no de barbijo, ni cámaras de desinfección. Este es un presupuesto aparte para cada padre, tomando en cuenta que son 200 días de clases y que no se tiene un solo hijo”, sostuvo.

Soliz insistió en que es necesario que las alcaldías reformulen sus presupuestos para que puedan hacer esta dotación.

Desde la Secretaría Municipal de Desarrollo Humano cruceña remarcaron que no tienen la obligación de dotar con estos elementos todo el 2021.

En esta gestión en el municipio cruceño, solo en el nivel inicial y primario se registraron más de 210.000 estudiantes, entre establecimientos fiscales y de convenio.

El ministro de Educación, Adrián Quelca, indicó que las alcaldías no están en la obligación de dotar barbijos ni otros elementos de bioseguridad. “Estos elementos (los barbijos) son de dotación personal y lo que puedan dotar las alcaldías lo vamos a agradecer”, remarcó.

También afirmó que es responsabilidad de la Alcaldía solo tener la infraestructura en buenas condiciones.

Más pedidos

Soliz indicó que están de acuerdo con el sistema semipresencial, pero garantizando los elementos de bioseguridad, incluyendo las cámaras de desinfección.

Agregó que otro pedido es la entrega de ítems de nueva creación, pues este 2020 se tuvo un incremento de 80.000 estudiantes en el departamento, pero no se entregó un solo ítem.

En respuesta, Quelca remarcó que recién el próximo año se podrá definir la cantidad de ítems a entregarse en todo el país.

El Encuentro Pedagógico de La Paz se extenderá hasta mañana. Además del Ministerio de Educación, participarán representantes de las nueve direcciones departamentales de educación (DDE) del país, con miras a la gestión 2021.