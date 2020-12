Encanto: La nueva película animada de Disney está inspirada en Colombia

“Encanto”, es el nombre del nuevo título que Disney está trabajando y el cual ya tenemos un primer adelanto. El largometraje animado estará ambientado en Colombia y contará con la dirección de Byron Howard & Jared Bush quienes son conocidos por sus trabajos en “Enredados” y “Zootopia” y Charise Castro Smith como guionista.

This Fall, Walt Disney Animation Studios’ all-new film Encanto takes you to Colombia, where a magical family live in a magical home. Directed by Byron Howard and Jared Bush, co-directed and co-written by Charise Castro Smith, and music written by Lin-Manuel Miranda. pic.twitter.com/bdxag3SzPv

