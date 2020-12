“Es como una gripe”: María Conchita Alonso reveló que ansiaba contagiarse de coronavirus

María Conchita Alonso reveló por medio de sus redes sociales que se contagió de coronavirus, pero asegura que se siente bien y que se quería contagiar.

“Esta mañana me dijeron que tenía Covid… cuando mi doctor me dijo eso dije ‘pero si yo me siento bien, es como una gripe’. Ya me quería contagiar, yo tenía muchas ganas de que me diese para salir de esto”, contaba la artista.

El contagio habría ocurrido durante una filmación que tuvo hace días en California.

Aunque la venezolana reconoce que es una enfermedad muy peligrosa, no está de acuerdo con “el pánico que han querido crear en el mundo entero”.

También asegura que “hay muchísimas otras enfermedades que matan, o sea, muchísimo más que este virus, (por ejemplo) los infartos, el alzhéimer, cáncer, el alcohol”.

Por lo que instó a sus seguidores a no caer en pánico, ya que las actitudes negativas sí atraen enfermedades, según sus creencias y criterio.

“Tengo Covid y me siento súper bien. No tengas miedo. Piensa siempre en positivo, siempre”, expresaba María Conchita.