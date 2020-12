Este truco te permite ver videos en YouTube sin anuncios

Un usuario de reddit ha encontrado la forma de evitar los anuncios en Youtube

Fuente: La Vanguardia

YouTube es uno de los lugares más populares para ver videos, tanto en la web y en su dispositivo móvil. Pero uno de los peajes que tenemos que pasar es el de los numerosos anuncios que acompañan a los videos, que aparecen antes e incluso durante. Y es que la plataforma, propiedad de Google, se financia precisamente al mostrar estos anuncios a los espectadores.

Existen diferentes maneras de deshacerse de estos anuncios. La más legítima seria pagar una suscripción a YouTube Premium y librarse definitivamente de la publicidad. Otra fórmula, algo más deshonesta, pasa por utilizar un bloqueador de anuncios.

Sin embargo, ahora un usuario de Reddit ha encontrado un truco para evitar que se muestren anuncios en YouTube, y en principio resulta mucho más fácil. De hecho, solo se necesita añadir un punto, y ya está.

You can bypass youtube ads by adding a dot after the domain – https://t.co/r3Rd7bWi19 pic.twitter.com/qzxeqcn831

— xem 🔵‏ (@MaximeEuziere) June 15, 2020