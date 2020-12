Estos son los nuevos rostros que se unen a la sexta temporada de Lucifer

Fuente: www.elfarandi.com

La segunda tanda de la quinta temporada de Lucifer todavía no ha sido estrenada, pero aún así ya los fanáticos tienen su mirada puesta en la sexta y última entrega del príncipe de la oscuridad. La fecha de estreno no ha sido confirmada pero ya hay detalles de cómo será.

Lo último que veremos del serial, constará únicamente de diez episodios, conocemos el título del primero de ellos y, ahora, se han anunciado dos caras nuevas que se incorporan al reparto para agitar aún más la acción.

Según publica Entertainment Weekly, dos nuevas actrices llegan en esta nueva etapa: Ellas son Merrin Dungey, quien interpretó a Francine Calfo en Alias, y Brianna Hildebrand, conocida por su papel de Negasonic Teenage Warhead, en las películas de Deadpool. ¿A quiénes estarán interpretando en la serie protagonizada por Tom Ellis y qué aportarán a la historia? Te contamos lo avanzado hasta la fecha.

En primer lugar, Dungey será Sonya, “una policía que no se han con tonterías y que desarrollará una relación inesperada con Amenadiel (DB Woodside)”, según relata la descripción oficial del personaje. Además de Alias, que quizá se nos queda un poco lejos, hemos visto a la actriz en pequeños papeles en Big Little Lies, Man with a Plan y Star Trek: Picard, entre otras.

Respecto a la segunda incorporación, del papel de Hildebrand sabemos que será Rory, “un ángel rebelde y angustiado que está preparado para empezar a dar problemas” con el deseo de seguir los pasos del rebelde original, Lucifer (Ellis). No obstante, en algún punto, “ella se dará cuenta de que Lucifer no es exactamente el malvado hermano mayor que ella esperaba que sería”.

Aunque siempre son buenas noticias descubrir nuevos detalles del futuro de Lucifer, tendremos que esperar bastante hasta ver a las nuevas incorporaciones en acción.

En los ocho episodios restantes de la quinta entrega, también conoceremos personajes nuevos: Rob Benedict aparecerá como un mercenario que se cruza en el camino de Chloe y el Departamento de Policía; mientras que Scott Porter será Carol Corbett, un detective que se une al LAPD y que probablemente siga formando parte del elenco en la temporada 6.

El co-showrunner Joe Henderson ya ha adelantado que la recta final es “asombrosa”, así que hay motivos para estar emocionados. Como recordarás, el último episodio de la primera parte dejaba a Lucifer y su hermano Michael contra las cuerdas tras la bajada de los cielos de Dios, su padre, personaje crucial de la segunda parte y clave para el fin del enfrentamiento entre ambos