Fuente: El Alteño

La precandidata del Movimiento Al Socialismo (MAS), Eva Copa Murga, aprueba el examen del Gran Cuartel General de El Alto sin problemas ya que terminó siendo la más aclamada por el público y los dirigentes de las organizaciones sociales anunciaron que en las próximas horas enviarán su certificado de aprobación al máximo líder del partido Evo Morales para que oficialice su candidatura rumbo a la Alcaldía de El Alto.

“No hay otra, fue indiscutible su aprobación e imparable el respaldo de la población hacia la hermana Eva Copa”, informó anoche el dirigente principal de los trabajadores en carne de El Alto, Bernardo Huanca.

El examen fue convocado por los dirigentes del Cuartel General de la urbe alteña con el objetivo de evaluar el perfil y la propuesta de los precandidatos que suman a 22 ya que en pasados días la mayoría de ellos hizo el esfuerzo de autoproclamarse y hasta se hicieron llamar “candidatos a alcaldes”.

Sin embargo, de los 22 supuestos autoproclamados ayer solo cuatro se presentaron al examen organizado por los dirigentes de las organizaciones sociales y los menos pensados. Entre ellos estaba Eduardo Suárez, que fue propuesto por los lustrabotas para postular a la Alcaldía de El Alto.

Luego estaba en el escenario Emilio Gutiérrez, que fue nominado por los microempresarios alteños. A diferencia del resto, Gutiérrez no es la primera vez que busca ser candidato a Alcalde.

También estaba el líder máximo de los gremiales Rodolfo Mancilla quien hace dos semanas se paseó gallardo en hombros de sus compañeros como posible candidato del MAS, pero ayer sorprendió al “declinar” a su deseo de ser candidato a Alcalde bajo el argumento que “quiere dar paso a los jóvenes” y luego abandonó la sesión.

APROBADA

Los precandidatos tuvieron la oportunidad de presentar sus propuestas y disertar algo sobre proyecto de trabajo y cuando llegó el momento de escuchar a Eva Copa, todos se callaron y escucharon atentamente sus propuestas y planeamiento para resolver los problemas de El Alto.

Copa llegó al Cuartel General con humildad y luciendo un deportivo de color rosado, pero una vez que comenzó a presentar sus propuestas la gente comenzó a aplaudirla y en la recta final de su exposición sucedió como en un examen de grado o defensa de tesis donde un golpe de tabla es señal de aprobación por excelencia y en ese momento la gente observaba su presentación comenzó a gritar “Eva.., Eva.., Eva…”.

REPERCUSIONES

“Hemos hecho una invitación pública para que todos los precandidatos se presenten a la prueba donde tenían que presentar sus propuestas y los mejores califican para ser candidatos y hemos visto que una de las precandidatas tiene respaldo contundente de las bases”, declaró Bernardo Huanca.

“Qué dijo el hermano Evo Morales, vayan a La Paz y a El Alto y consensuen, eso dijo. Hoy teníamos que consensuar en una reunión al candidato. Hoy he sido testigo y como dirigente Regional del MAS de El Alto reconozco la victoria de la compañera Eva Copa”, sostuvo David Apaza.

“Esta es una decisión mayoritaria que refleja el sentir de los vecinos de base de nuestra ciudad de El Alto, nosotros nos debemos a las bases, son los vecinos de a pie quienes ampliamente manifestaron su apoyo a la hermana Eva Copa para que sea nuestra futura Alcaldesa”, declaró el secretario Ejecutivo de la Federación de Chóferes, Víctor Tarqui.

El documento de aprobación de la candidata será enviado a Evo Morales en las siguientes horas, ya que el plazo para elegir candidatos al interior del MAS vence el 10 de diciembre porque después será tarde ya que los candidatos requieren tiempo para tramitar sus documentos y cumplir con los requisitos por ley.

OMISOS POLÍTICOS

Al tratarse del Gran Cuartel General, los dirigentes de las organizaciones alteñas lamentaron la ausencia del resto de los precandidatos quienes se autopromocionan por las redes sociales “matiné, tanda y noche” como candidatos, pero a la hora de rendir examen “se han corrido como medias nylon”, comentó un dirigente que estaba en el acto.

Otro sindicalista alteño, calificó de “omisos” a quienes no se presentaron a la convocatoria del Gran Cuartel General, recordando el acervo militar ya que en las unidades castrenses se los llama despectivamente “omisos” a quienes no van al cuartel al prestar su servicio militar.

“Uno puede desertar con valentía y honor de la guerra, pero esos precandidatos que no vinieron al Cuartel General ´son unos simples y tristes omisos políticos´ que se ´mariconearon´ a la hora de ir al cuartel”, dijo uno de los dirigentes de las organizaciones sociales al advertir que esos precandidatos no pueden aspirar más porque están como si no tuvieran libreta de servicio militar al no haberse presentado a la convocatoria del Cuartel General.