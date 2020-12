Evo acompaña elecciones en Venezuela por una «solución sin invasión»

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete Digital

Mediante sus redes sociales, el expresidente Evo Morales declaró este domingo que acompaña el proceso electoral en Venezuela para proponer una solución “pacífica y no con invasión”.

Junto con el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, viajaron el sábado al país vecino para participar como veedores de las elecciones parlamentarias. Algunos políticos como Jorge Quiroga criticaron este viaje tildándolo como un viaje para «respaldar el fraude en Venezuela”.

“Los expresidentes que observamos, hoy, el proceso electoral venezolano, somos los mismos que dos años atrás propusimos que cualquier solución debe ser pacífica y no con invasión, que debe ser democrática y no por enfrentamiento, y que debe ser entre venezolanos y no con injerencia”, escribió Morales en su cuenta de Twitter.

Con respecto a este viaje, Tuto expresó su opinión por sus redes sociales: “El fraudulento de Bolivia viaja a respaldar fraude en Venezuela. La presencia de Evo Morales en Caracas es una prueba más que mañana (hoy, domingo) su padrino Maduro se robará el Parlamento. Estos dos mancillan la memoria de Bolívar”, escribió el expresidente.

Este domingo en Venezuela se lleva a cabo las elecciones parlamentarias, en las que se elegirá a los parlamentarios de la Asamblea Nacional.