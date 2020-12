Evo Morales: «Me quitaron la presidencia, pero no la vida»

Fuente: Correo del Sur

El exmandatario Evo Morales reclamó este jueves que la derecha y la política de Norte América le arrebataron la Presidencia, pero en tanto tenga vida, dijo que seguirá con su lucha.

“Hermanas y hermanos: El golpe de la derecha y la política norteamericana me quitaron la presidencia, pero no la vida. Mientras tenga vida y el destino me acompañe, seguiré al lado de la gente humilde. ¡Esa es nuestra lucha!”, escribió en su cuenta de Twitter.

¡Esa es nuestra lucha!

El exmandatario que renunció a la presidencia el 10 de noviembre de 2019, regresó este jueves a La Paz, después de 13 meses, donde se reunió con el presidente Luis Arce, el vicepresidente David Choquehuanca; el presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, además de organizaciones sociales afines al Movimiento Al Socialismo (MAS).

En su visita a ese departamento pidió a sus bases definir a los candidatos hasta el 10 de diciembre, para asegurar la participación de «nuevas generaciones» y para cumplir con toda la documentación requerida para su habilitación a las elecciones subnacionales del 7 de marzo de 2021.