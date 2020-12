Evo niega «dedazo» y dice que deben imperar «razones» y no «caprichos» en elección de candidatos

Fuente: paginasiete.bo

ANF / La Paz

Tras las denuncias de “dedazo” en la designación de candidatos para las subnacionales del 2020, el líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales afirmó que debe imperar “razones” y no “caprichos”. Además, aclaró que no decide en la nominación de los postulantes para alcaldías y gobernaciones del territorio nacional.

“Falsamente dicen dedazo, yo no estoy decidiendo nada”, remarcó Morales, a tiempo de admitir que las disputas para elegir a los candidatos en su partido continúan en varios departamentos como Tarija, Potosí, La Paz y Santa Cruz.

El exmandatario agregó que como nunca, hay “mucha ambición” entre sus militantes. Exhortó que para la nominación de los postulantes debe imperar razones y no caprichos.

“Tiene que imperar razones y no caprichos. Lo que nunca sentí hay mucha ambición que convicción ( ). Solo estamos pensando en intereses personales, en la ambición y quién sabe que esa ambición nos deja el gobierno de facto”, dijo en entrevista con Radio Kawsachun Coca.

Aseveró que, en algunos departamentos, hay candidatos o precandidatos que no convencen y que por esa situación se originan las disputas.

“Algunos compañeros no me convencen, no tenemos el mejor candidato, eso genera muchos miramientos sociales ( ). Por eso les recomiendo (a las organizaciones sociales) hacer una buena lectura política, una profunda buena evaluación”, apuntó.

El exdirigente campesino Zacarías Maquera fue el elegido el sábado, por el Movimiento Al Socialismo (MAS), como el candidato para la Alcaldía de El Alto rumbo a las elecciones del próximo 7 de marzo. Sin embargo, organizaciones afines a la exlegisladora Eva Copa denunciaron “dedazo” en la designación de Maquera.

El representante de la Federación Única de Trabajadores en Carne y Ramas Anexas (Futecra), Bernardo Huanca, lamentó que no se escuche a las bases y denunció que la designación de Maquera fue por “dedazo”

“Eva Copa es la postulante a alcaldesa elegida por las bases. La gente ha dicho Eva Copa alcaldesa, parece que no nos están escuchando, parece que está funcionando el dedazo, Eva ha estado en las malas y buenas, Eva alcaldesa”, remarcó.

Por su parte, Copa agradeció el apoyo de sus simpatizantes y aseguró que esperará una llamada para definir su futuro.