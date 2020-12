Exministro de Economía asegura que el Gobierno de Áñez recibió un Estado endeudado, con déficit fiscal y reservas diezmadas

El exministro de Economía, Branko Marinkovic, informó este martes que el Gobierno de transición recibió un Estado endeudado, con déficit fiscal de cinco años continuos y con unas Reservas Internacionales Netas (RIN) que cayeron hasta un 57,23% desde 2015.

Estas declaraciones surgen en respuesta al informe que brindó el lunes la ministra de la presidencia, María Nela Prada, que aseguró que el actual Gobierno recibió un Estado “quebrado” debido a que hubo “saqueo” durante la gestión de Jeanine Áñez, cabeza del gobierno de transición.



En esa línea, este martes el ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huanca, sostuvo que se paralizó la inversión pública. Incluso acusó al anterior Gobierno de querer “llevar a la quiebra las empresas estales y justificar de esta forma” una privatización.

Respuestas



La exautoridad aseguró que cuando él ingreso al Gobierno el “Estado arrastraba un déficit fiscal desde el 2015, que se iba incrementado, mientras que la Reservas Internacionales Netas (RIN) iban bajando”.

Recordó que durante la administración del expresidente Evo Morales las RIN llegaron a su pico más alto ($us 15.122 millones), pero tras la renuncia del exjefe de Estado — en medio de los conflictos sociales, ocasionados por las fallidas elecciones de 2019— el stock de divisas bajó $us 6.467 millones, es decir un 57.23 %.



A este dato sumó la Deuda Externa que según el Banco Central de Bolivia (BCB), en los 14 años de Gobierno del expresidente Morales, pasó de $us 3.248 millones a $us 11.267 millones, es decir, un incremento de 246.9 %.

“En la gestión del MAS bajaron las reservas y aumentaron la deuda del país. Lamentablemente nos tocó la pandemia y la prioridad era la salud y no la inversión pública”, señaló.

Marinkovic dijo que la actual administración quiere culpar de los 14 años de mala gestión a 11 meses de la gestión de Jeanine Áñez, “en medio de una pandemia y eso es inaceptable”.

“La economía está como ellos la dejaron. No había cómo trabajar porque estábamos encerrados ¿Cómo podíamos invertir en carreteras si las empresas no estaban trabajando?”, sostuvo.

Es más, aseguró que durante su gestión se trató de reducir el gasto administrativo del Estado que cada mes requiere de casi Bs 4.000 millones para el pago de sueldos.

En sentido, sostuvo que la gestión de Añez, “lidió contra una pandemia que nadie en el mundo conocía” y que además sufrió por la caída de los precios de las materias primas, como el petróleo que se cotizó en negativo por primera vez en su historia.

“A partir de septiembre los indicadores comienzan a mejorar en el país. Con un Estado parado siete meses, no se puede esperar buenos niveles de inversión y recaudación, porque la economía mundial estaba en su peor momento”, sostuvo.