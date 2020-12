Expertos citan 2 factores para el aumento de casos de Covid-19 en Santa Cruz

Los casos de coronavirus se han ido duplicando en Santa Cruz durante diciembre. El mes comenzó con 62 casos, cifra que se duplicó en ocho días

Fuente: El Deber

Los casos de Covid-19 suman y siguen en Santa Cruz. Según médicos consultados por EL DEBER, dos son los factores que están haciendo crecer el número de contagios: las reuniones masivas, como fiestas de expromociones, de bachilleres, así como la falta de adopción de medidas preventivas, como el uso del barbijo, el lavado de manos y el distanciamiento físico.

«El aumento progresivo de casos de Covid-19 en Santa Cruz es normal porque estamos ante un nuevo brote». Así lo manifestó el doctor Juan Saavedra, especialista en infectología, quien considera que las autoridades municipales y departamentales no han adoptado medidas contundentes para prevenir esta situación.

“No hay un sistema de diagnóstico masivo de los asintomáticos. No se está manejando bien la epidemia, habrá momentos en el que aumenten también los fallecidos. No me sorprende lo que pasa, es consecuencia de no haber adoptado la semana pasada medidas que controlen la situación. Yo sugerí una cuarentena de cinco días”, sostuvo Saavedra.

Cabe recordar que los casos de coronavirus se han ido duplicando en Santa Cruz durante diciembre. El mes comenzó con 62 casos, cifra que se duplico en ocho días (141 positivos el 9 de diciembre) y que se volvió a duplicar seis días después (250 casos el 15 de diciembre). En cuanto a los fallecidos, no han pasado de cinco en un día, siendo tres y dos los números más frecuentes.

Por su parte, Wilfredo Anzoátegui, presidente del Colegio Médico de Santa Cruz, señaló que las graduaciones y reuniones familiares son un foco de infección. “Una persona le dice a la otra que dio negativo, todos dicen que no están contagiados y se sacan los barbijos siendo que el virus está en el ambiente. Mientras mayor cantidad de gente sea la reunida, mayor es el riesgo de contagio porque aumenta la carga viral, así no haya enfermos. Por eso solo se deben reunir solo hasta 10 personas, esto disminuye la carga viral”, señaló el galeno.

Anzoátegui recordó que en marzo de este año se empezó con solo un caso importado y luego fueron llegando más infectados desde otros lugares. Esto generó un aumento de casos de forma paulatina, pero lenta.

Luego, recordó Anzoátegui, ya con casos originarios creció el número de personas contagiadas hasta alcanzar una meseta que se mantuvo estable entre dos y tres meses. Después de esa situación, los casos bajaron, pero sin llegar al paciente cero.

“El virus sigue en el medioambiente, no se ha ido. La curva en el índice de contagio ha ido creciendo, desde una base de 600, por eso es que en la actualidad los casos se han duplicado. El coronavirus ya es endémico, es nuestro. No nos vamos a reponer mientras sigamos con nuestras costumbres”, explicó Anzoátegui.

A decir de Marcelo Ríos, director del Sedes (Servicio Departamental de Salud) Santa Cruz, el comportamiento de los casos de Covid-19 en Santa Cruz y su letalidad es el esperado, puesto que la entidad ha manifestado que entre el 40 y el 50% de los casos confirmados son asintomáticos, por lo que no son de gravedad.

Según Ríos, un 30% se va a cruzar con formas leves de la enfermedad, tampoco letales. El restante 30% son casos graves, de los cuales menos del 10% requerirá de internación en terapia Intensiva y solo un 3% o menos podría fallecer.

De los 2.000 casos que deben haber circulado, solo el 20% presenta una forma del virus que requiera de hospitalización, añadió el titular del Sedes cruceño.

Nuevas medidas

Ante la subida de contagios por coronavirus, la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra anunció modificaciones a las restricciones del posconfinamiento.

Las nuevas medidas entrarán en vigencia a partir del 21 de diciembre e incluyen disposiciones y sanciones para quienes incumplan la norma. Desde el lunes 21 de diciembre, la atención en actividades comerciales será según el último número de la cédula de identidad.

Las personas cuya cedula terminen en 0, 1, 2, 3 o 4 tendrán autorización para acudir a los mercados, supermercados, ferias, cines y bancos los días lunes, miércoles y viernes; mientras que las terminaciones en 5, 6, 7, 8 o 9 la tendrán para los martes, jueves y sábados. Los domingos no se tendrán restricciones por el número de carnet de identidad.

Para Anzoátegui, estas medidas son preventivas, ya que la población no va a entender que el virus está en el medioambiente. La única forma de evitar contagiarse es usando barbijo.

“Todo el tiempo que se utilizó barbijo disminuyeron hasta los resfríos. El barbijo recomendado que se debe usar es el N95, pero sin las válvulas”, recordó el médico.

A decir del doctor Saavedra, estas medidas se debieron adoptar en septiembre, mes en el que se estimó el inicio de la segunda ola del coronavirus, siempre que no se hayan aplicado acciones para evitarla, como el diagnóstico masivo.

Las medidas que se aplicarán desde el lunes, según Saavedra, son adecuadas, pero tienen un retraso de dos meses.