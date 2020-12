Fabio Arias, el tarijeño que se lleva Bs 140 mil de la lotería nacional

El joven recibió la noticia justo el día de sus cumpleaños.

La Directora Ejecutiva de la Lotería Nacional, María Acuña, entregó el miércoles 140 mil bolivianos al joven Fabio César Arias, ganador del premio mayor del sorteo «Un árbol es vida y salud».

«Se ha sorteado en octubre Un árbol es vida y salud y el primer premio nacional se ha quedado en Tarija y estamos muy contentos de entregar el premio mayor a nivel nacional a un joven. Les quiero presentar a Fabio César Arias, quien es nuestro flamante ganador, que nos acompaña, un jovencito que ha creído en la Lotería, que con 20 bolivianos ha adquirido unos billetes y hoy es acreedor a 140 mil bolivianos», indicó en el acto.

Acuña, en el mismo acto, entregó los 140 mil bolivianos en efectivo al joven ganador para demostrar que la Lotería Nacional cumple. «Para ver que la Lotería no solo es nominal, porque mayormente dicen entregan el cheque, pero no la plata, entonces vamos a hacer la entrega del cheque y en este momento vamos a entregarle el dinero que corresponde los 140 mil bolivianos», mencionó.

El ganador del premio mayor de la Lotería, Fabio Cesar Arias, explicó que se ganó el premio justo el día de su cumpleaños. Una feliz coincidencia. «Quiero agradecer a la Lotería, yo me considero un participante muy suertudo porque el premio me llegó a tocar el 25 de octubre, justo cuando cumplía la mayoría de edad y para mi sorpresa me ganó el premio mayor. Estoy agradecido con la Lotería por su transparencia», precisó.