Fabriles: ”No hay quien defienda los derechos de los trabajadores”

Ruben Montaño /Bolinfo / Tarija.

Fuente: elPeriódico

El Secretario de Viculación de los Trabajadores Fabriles de Tarija, Jaime Ortiz, manifestó que se despidieron a los inspectores del Ministerio del Trabajo y que hasta la fecha, no fue posesionado el nuevo responsable en Tarija.

“Estamos en una época complicada para los trabajadores, ya que cada año por estas fechas, surgen las denuncias en contra de las empresas, porque los propietarios no pagan los aguinaldos y ahora que no hay nadie a cargo, no saben que es lo que le deparará a los afectados” mencionó.

Asimismo, Ortiz manifestó que el plazo que tienen las empresas para pagar el aguinaldo, es hasta el 21 de diciembre y por lo tanto, pidió a los propietarios que sean conscientes del trabajo que realizan sus empleados, pues todos estarían atravesando un mal momento, por la crisis económica que está dejando la pandemia del coronavirus.

“Es importante que el Ministro de Trabajo designe con celeridad a un representante en Tarija, porque cada año existen cientos de denuncias por la falta de pago del aguinaldo o por los despidos”, refirió.

Finalmente, el represente dijo que los fabriles continuarán con los pronunciamientos, hasta que se designe a un responsable quien vele por el bienestar laboral de la población.

El apunte

Enviarán una carta al Ministerio de Trabajo

De acuerdo al informe de la Federación de Fabriles de Tarija, en los próximos días enviarán una carta dirigida al Ministerio del Trabajo, para exigir que se designe a un representante y se realice la contratación de los inspectores, pues al no haber un responsable, las empresas podrían aprovechar esta situación para cometer abusos laborales en contra de los trabajadores.

“Continuamos en estado de emergencia sanitaria por el coronavirus, pero los despidos se siguen dando en el departamento, no se está respetando el Decreto Nacional 4200 que prohíbe desvincular de su fuente laboral a los obreros”, declaró.