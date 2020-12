Familia pide ayuda a la población para pagar una deuda de Bs. 32.000 a una clínica en Tarija

La ciudadana Mariela Romero entre lágrimas de desesperación ha pedido ayuda a la población, para que pueda pagar la deuda de 32.000 bolivianos que tiene con la clínica Yapur, pues su hijo fue operado por un problema de la vesícula; ante la falta de atención en el hospital de Tarija no vieron más opción que acudir a una entidad privada, considerando que su hijo es el que trae el dinero a su hogar.

Fuente: La Voz de Tarija

«A mi hijo lo operaron de la vesícula en la clínica Yapur, y ahora la cantidad que se me adeuda es de 32.000 bolivianos, el motivo por el cual lo ingrese a mi hijo a la clínica, fue porque en el hospital no me dieron ninguna solución y yo me encontraba desesperada, así que espero la ayuda de toda la población, con lo que me puedan colaborar les estaré muy agradecida».

A todas aquellas personas de buen corazón y que tengan las posibilidades de realizarlo pueden comunicarse al 71199631, pues ha señalado que la operación fue en favor de la salud de su hijo.

«Mi hijo era quien llevaba el pan de cada día a la casa, somos una familia de escasos recursos y la situación que se le presento fue de forma inesperada, así que tuvimos que gastar todos nuestros ahorros en medicamentos y entre otras cosas que necesitaba, hasta el momento no puede comer y los suplementos con lo que se alimentaban son caros, así que contamos con la ayuda de las personas».

De esa manera, la madre de familia ha dado a conocer que se encuentra sin recursos y sin trabajo, por lo que estaría pidiendo ayuda de la población, ya que el afectado tiene dos hijos menores de edad.