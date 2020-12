Fancesa analiza respuesta tras el partido ante Tomayapo y el pronunciamiento de ABAF

Fuente: lostiempos.com

El directorio del club Fancesa de Sucre se reunirá en el transcurso de este lunes para analizar los pasos a seguir tras su eliminación en las semifinales de la Copa Simón Bolívar 2020 y el comunicado de la Asociación Boliviana de Árbitros de Fútbol (ABAF), luego del bochornoso final del encuentro del domingo ante Real Tomayapo en Tarija.

«Vamos a reunirnos con nuestro directorio para asumir una decisión. Es difícil estar contentos si no se logran los objetivos, que era llegar a la Liga. No se logró, no hay buenas sensaciones y solo queda seguir. Hoy analizaremos y tomaremos una determinación del club y tomar los recaudos que sean necesarios», afirmó Juan Carlos López, titular de Fancesa.

ABAF se pronunció este lunes tras las agresiones perpetradas contra el juez Gaad Flores (LPZ) y sus asistentes por parte de miembros del club chuquisaqueño, solicitando a los tribunales deportivos de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) la máxima sanción para los autores de los hechos.

Si bien en el club Fancesa se maneja el tema con bastante cautela, en el balompié chuquisaqueño hay mucha molestia sobre la actuación de los jueces y algunas páginas relacionadas al balompié capitalino replicaron ese malestar general por los dos penales cobrados en contra del Cementero, las expulsiones y los ocho minutos de adición.