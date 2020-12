FBF amenaza con suspender a la AFLP por un año y ésta rechaza la «pseuda determinación»

Fuente: paginasiete.bo

El presidente de la FBF, Fernando Costa, anunció ayer que la Asociación de Fútbol de La Paz (AFLP) “no podrá participar de torneos oficiales durante la gestión 2021, en tanto no retome la institucionalidad y no designe un directorio en base a sus estatutos”. El directorio del ente rechazó “categóricamente esa pseuda determinación”.

“Hubo una solicitud, en el consejo de la División Aficionados, producto de una inasistencia recurrente por parte de la AFLP a los consejos de la División Aficionados, es por eso que en base a estatutos, el consejo ha solicitado, por unanimidad, que el comité ejecutivo conduzca una sanción a la AFLP, que no podría participar de torneos oficiales durante la gestión 2021, en tanto y en cuanto no retome la institucionalidad y no designe un directorio en base a sus estatutos”, informó Costa.

El directorio de la AFLP respondió que el ente “realizó su elección de directorio gestión 2020-2024 en fecha 15 de diciembre de 2020, en estricto cumplimiento a una acción de amparo constitucional, misma que dio plena validez y vigencia al estatuto y reglamento de la AFLP de 2013 por ser este el aprobado y reconocido mediante” una resolución de la Gobernación y por el Viceministerio de Autonomías.

Entre otros puntos de la resolución del directorio se resalta que “a la fecha, guste a quien guste, moleste a quien moleste, el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, producto de la acción de amparo constitucional realizado en fecha 18 de agosto del año en curso mediante la Sala Constitucional Segunda del Distrito Judicial de Santa Cruz es el Sr. Robert Blanco Méndez a quien se le concedió la tutela en esa calidad se debe respetar, cumplir inmediatamente y obligatoriamente estando en plena vigencia entre tanto y cuanto el Tribunal Constitucional Plurinacional no se pronuncie”.

La AFLP rechazó “categóricamente esa pseuda determinación tomada por exdirigentes que cumplieron su mandato hace más de tres años y otros elegidos de manera ilegal y no adecuar su conducta a las normas que se encuentra sometidos los miembros afiliados a la FBF”.