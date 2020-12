FFAA y Policía niegan dar respaldo institucional a exjefes Cuéllar y Zurita

Las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana negaron defensa institucional a los excomandantes Alfredo Cuéllar Mercado y Jaime Zurita, respectivamente, ambos procesados por supuestamente haber causado una docena de muertes durante los conflictos del caso Huayllani, en noviembre de 2019.

Ambos excomandantes, que son procesados por los delitos de asesinato lesiones gravísimas y graves, habían solicitado formalmente ayuda y abogados con representación institucional.

El hasta el martes comandante en jefe de las Fuerzas Armadas (FFAA) del Estado, Jaime Alberto Zabala Saldía, rechazó el pedido de Cuéllar. “Su solicitud resulta improcedente (…) en el requerimiento de proporcionarle abogados defensores a objeto de no incurrir en la conducta señalada en el artículo 26 de la Ley de Lucha Contra la Corrupción, Marcelo Quiroga Santa Cruz”, refiere parte de la respuesta fechada el pasado 8 de diciembre.

Zabala explica que acudir a abogados de las FFAA podría verse como uso indebido de bienes del Estado, además de que esos funcionarios están para otras funciones y no para “temas particulares”.

El nuevo comandante, Cesar Vallejos, aún no se pronunció sobre el caso, pero en su posesión el martes prometió esclarecer los “nefastos” casos de Senkata y Sacaba.

De la misma forma, el comandante general de la Policía, Johnny Aguilera, en un contacto con Los Tiempos, dijo que Zurita solicitó una defensa institucional y el apoyo con un equipo jurídico para afrontar el proceso.

Aguilera explicó que no se asumirá una defensa institucional y que, contrariamente, se coadyuvará en la investigación y se brindarán informes al Ministerio Público y a los mecanismos internacionales (CIDH).

“Prestaremos ayuda a las investigaciones, no a las partes del proceso. Es la única participación que como institución asumiremos”, manifestó.

Aguilera dijo que desde que él asumió como comandante general (16 de noviembre) no recibió ninguna solicitud de informe de la Fiscalía. “El mismo procedimiento será en el caso Senkata”, dijo.

Cuéllar y Zurita son investigados por actos en el servicio en cumplimiento de planes de operaciones y órdenes superiores para restablecer el orden en las movilizaciones que realizaron afines al MAS en noviembre de 2019.

La representante de la Asociación de Esposas de Policías (Anssclapol), Elia Cárdenas, dijo que la entidad respalda a Zurita y se analizan medidas como huelgas de hambre.

“Me parece irónico que teniendo el mismo rango (coroneles), el comandante Aguilera no apoye a nuestro excomandante, sabiendo que él sólo cumplía órdenes”, dijo.

Sólo cumplían órdenes

El suboficial del Servicio Pasivo de las Fuerzas Armadas (FFAA), Edgar Morales, explicó que tanto las FFAA como la Policía tienen jerarquías. Los superiores dan órdenes que los subordinados deben cumplir.

“El año pasado había una orden superior. De no ser así, el general Cuéllar no habría estado en Huayllani. No fue una decisión personal, sino institucional y por ello se debe asumir una defensa como FFAA. Es reprochable que se le pretenda dejar solo ante un proceso por asesinato”, dijo.

Morales señaló que es importante hacer una retrospectiva y ver en qué instancias se iniciaron los problemas, “los problemas políticos fueron los que provocaron todo”, explicó.