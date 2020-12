Fiscalía anticorrupción aceptó denuncia por uso indebido de influencias contra ex presidente del TDJ y una abogada

Fuente: El Deber

El pleno del Consejo de la Magistratura, integrado por Dolka Vanessa Gómez Espada, Gonzalo Alcón Aliaga y Omar Michel Durán, activó una denuncia contra el ex presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, Efraín Cruz Limachi y una abogada por delito de uso indebido de influencias, investigaciones que se desarrollan en la Fiscalía anticorrupción y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, Felcc.​

La denuncia ya fue formalizada por el jefe de la Unidad de Transparencia del Consejo de la Magistratura de Santa Cruz, Néstor Antonio Rodríguez, luego de que se difundieran en las redes sociales y en un medio televisivo, mensajes de WhatsApp entre Efraín Cruz Limachi y la abogada. En uno de los mensajes, según la denuncia, la abogada le pide que le ayude para ejercer de jueza, pero en la capital. Efraín Cruz le respondió que no se preocupara con la condición de que después se divertirían a todo dar.

La denuncia pública y formal derivó en la sorpresiva renuncia este lunes de Efraín Cruz Limachi a la presidencia del Tribunal Departamental de Justicia, sin cumplir su mandato que de acuerdo a ley es de dos años. Tras la denuncia la sala plena eligió en su lugar al vocal Edil Robles.

Entre las pruebas que fueron entregadas se adjuntaron videos, mensajes de conversaciones entre Efraín Cruz y la abogada, así como otros elementos que a decir de las autoridades del Consejo de la Magistratura, son elementos para llevar adelante las investigaciones. Según la Felcc, en los mensajes también se cita a la presidenta del Consejo de la Magistratura, Dolka Vanessa Gómez.

Por la equidad, EL DEBER trató de comunicarse con el ex presidente del Tribunal de Justicia, Efraín Cruz, actual vocal de una sala del Tribunal Departamental para conocer su versión, sin embargo no fue posible, al no responder a las llamadas.

Documentos que manejan la Fiscalía anticorrupción y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, registran que la abogada con la que se comunica a través de mensajes de WhatsApp, el magistrado Efraín Cruz, es egresada de la Escuela de Jueces del Estado y ya recibió el título de jueza.

La Escuela de Jueces certificó que ella es parte de los 24 profesionales egresados después de tres años de estudio y de cumplir con una serie de requisitos. Tiene nota de aprobación de 88,06, considerada de excelencia entre los 24 jueces para Santa Cruz.

Después de las denuncias en redes sociales, en la Fiscalía y la Felcc y la renuncia de Cruz Limachi, el caso es comentado entre los pasillos del Palacio de Justicia. En algunos casos condenan la posible conducta del expresidente y la abogada. Otros dudan de las pruebas presentadas para que se investigue y se preguntan, «¿qué necesidad tendría la abogada de pedir favor a Efraín Cruz si ya tiene el título de jueza egresada de la Escuela de Jueces?. Para algunos el caso puede ser armado pero la Fiscalía ya prepara citaciones para que declaren los denunciados y denunciantes con la finalidad de esclarecer el caso