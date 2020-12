Fiscalía observa denuncia de exdiputada del MAS contra los Camacho y ex comandantes

Por falta de pruebas

La ex diputada del MAS, Lidia Patty, informó que su denuncia presentada contra Luis Fernando Camacho, su padre y ex comandantes de las Fuerzas Armadas y de la Policía Boliviana por el supuesto golpe de Estado en 2019, fue observada por el Ministerio Público de La Paz y le dieron 24 horas para subsanar.

La fiscalía observó que no hay suficientes indicios y tampoco se individualizó la supuesta participación de cada uno de los sindicados; la ex parlamentaria dice que su denuncia fue hecha a título personal y no a nombre del MAS.

