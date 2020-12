Gobierno anuncia para hoy el pago del Bono contra el Hambre

María A. Michel / La Paz

El Gobierno, a través del Ministerio de Economía, anunciará hoy el cronograma del pago del Bono contra el Hambre. Ayer se manejaron diferentes versiones sobre la fecha de inicio de la entrega del beneficio.

Desde la cartera de Economía no se emitió una confirmación respecto a la fecha de inicio del pago; no obstante, el viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, confirmó que se pagará a partir de hoy 1 de diciembre en el marco del Decreto Supremo 4392, que reglamenta la Ley 1330 de septiembre y que establece el pago del Bono contra el Hambre. Además, ya circula un spot con los detalles del bono.

“Es un tema que ya está aprobado y promulgado en el decreto supremo que reglamenta este pago, esperemos que pueda beneficiar a la población (…) lamentablemente no alcanza a todos los que se hubiera pretendido, pero la situación económica del país no da para ir más allá de lo que se ha determinado”, indicó Silva a la prensa.

El viceministro aseguró que “el pago empieza el día de mañana (hoy), a partir del 1 de diciembre ya se tendría que iniciar el pago de este bono”.

Padres y madres de familia que fueron beneficiados con el Bono Familia piden ser incluidos en los sectores que recibirán el beneficio de 1.000 bolivianos, que se cancelará por única vez.

Consultado por las protestas de algunos sectores que no se encuentran contemplados en el pago, Silva indicó que se debe evaluar la situación, pero que se requeriría una modificación a la norma para hacer extensivo a otros grupos sociales. “Es un tema que se está evaluando, hay muchas quejas y reclamos de otros sectores de la población, pero (no será factible) en tanto no se modifique la parte normativa que garantiza este pago”, argumentó.

De acuerdo con información proporcionada por el Ministerio de Economía, a través de sus redes sociales, “más de cuatro millones de personas se beneficiarán con el Bono contra el Hambre de 1.000 bolivianos”. Asimismo, desde la cartera de Estado se confirmó que el Bono contra el Hambre de 1.000 bolivianos que se cobrará por única vez “busca cubrir las necesidades de las familias bolivianas, causadas por la pandemia del Covid-19”.

¿Quiénes cobran el bono?

Podrán cobrar los ciudadanos mayores de 18 años, cumplidos al 16 de septiembre de 2020, y menores de 60 años, cumplidos a marzo de 2021, que no reciben sueldo del sector público o privado, ni pensión o renta de la Seguridad Social de Largo Plazo.

Se beneficiarán del bono quienes recibieron el Bono Juana Azurduy, personas con discapacidad moderada, grave; personas ciegas que cuenten con el carnet de discapacidad, y asegurados independientes registrados en el Sistema Integral de Pensiones.

¿Quiénes no cobran el bono?

No cobran el Bono contra el Hambre las personas que reciben sueldo del sector público o privado; las personas que reciben pensión o renta de la Seguridad Social de Largo Plazo; y las personas que recibieron el Bono Familia.

¿Cómo será la modalidad de pago?

El bono se pagará en 1.933 ventanillas del sistema financiero en todo el país o a través de abono en cuentas en entidades financieras autorizadas por la ASFI. Para dicha opción el beneficiario deberá tener una cuenta unipersonal en alguna de las entidades de intermediación financiera; y para cobro en ventanilla debe presentar la cédula de identidad original o documentos alternativos según Resolución Administrativa N° 184 del Segip.

El Bono contra el Hambre estará disponible para su cobro hasta 90 días calendario posteriores a la fecha del inicio de pago. La Coordinadora Nacional de Madres de Familia se declaró en emergencia ayer tras conocer que quienes recibieron el Bono Familia no recibirán el nuevo beneficio.

Por ese motivo dejaron una carta en la que piden ser recibidos por las autoridades del Gobierno y llevar adelante una negociación. En caso de no recibir una respuesta favorable, anunciaron que llevarán a cabo medidas de presión.

“Hemos sido engañados, son muchas familias que hemos perdido el trabajo durante la pandemia, sólo hemos recibido esos 500 bolivianos (del Bono Familia), con qué vamos a mantener (a nuestras familias)”, indicó un padre de familia.