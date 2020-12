Gobierno apunta a modernizar servicios de DD.RR. mediante un sistema informático único e integrado

La oficina central de DDRR de La Paz. Foto de archivo.



La Paz, 7 dic (ABI).– El viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, dijo el lunes que desde el Gobierno se busca modernizar los servicios que brinda Derechos Reales (DD.RR.) a nivel nacional con la implementación de un sistema informático único e integrado que permita acortar los procesos y garantizar los trámites de la población.

La autoridad informó que abordó ese tema con varios legisladores, quienes recibieron -dijo- la propuesta con bastante interés y con la posibilidad de promover un proyecto de ley que involucre también a otras entidades públicas.

«Vamos a empezar por Derechos Reales porque es una institución que viene desde 1887 trabajando con una ley del entonces expresidente Gregorio Pacheco. Hace casi dos siglos esa ley no ha sido actualizada, no se ha modernizado, no se ha adecuado a los actuales cambios que ha atravesado Bolivia», indicó en una entrevista con RTP.

El Viceministro de Defensa al Consumidor explicó que ese proyecto implica la implementación de un sistema único e integrado conformado por el Registro Catastral Municipal, Derechos Reales «y todos los otros registros que existen para que este único sistema informático permita al igual cuando tú vas a una entidad bancaria tenga banco de datos».

«180 días debería ser el límite para realizar este proceso de transformación», apuntó a tiempo de señalar que Derechos Reales «se ha convertido en un foco de corrupción y se ha constituido en una pesadilla y un vía crucis para los ciudadanos que tiene que realizar un trámite».